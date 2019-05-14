Парубий хочет сегодня разблокировать подписание языкового закона

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий поручил Комитету по вопросам регламента и организации работы парламента безотлагательно рассмотреть проекты постановлений, которые предусматривают отмену решения о принятии закона о языке Об этом спикер заявил, открывая заседание ВР во вторник, сообщает Укринформ.
«Я даю поручение комитету безотлагательно рассмотреть все постановления для того, чтобы мы смогли их сегодня рассмотреть и я, как председатель Верховной Рады Украины, смог подписать закон о языке. Я обращаюсь ко всем членам комитета с просьбой безотлагательно собраться и рассмотреть эти постановления. Я убежден, сегодня закон о языке будет подписан», — сказал Парубий.
При этом он назвал отклонение постановления об отмене закона о языке важнейшим решением Рады во вторник.
В то же время спикер напомнил, что в последние дни «делалась рейдерская попытка через судебное решение заблокировать подписание закона, но общественный резонанс и позиция народных депутатов привели к тому, что мы не допустили этого сценария».
«Но мы не имеем права оттягивать ни на минуту», — отметил Парубий.
25 апреля Верховная Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка в качестве государственного». За его принятие проголосовали 278 народных депутатов при минимально необходимых 226.
Президент Украины Петр Порошенко пообещал подписать принятый закон о языке сразу после поступления его на подпись.
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