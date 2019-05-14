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Парубий подписал скандальный закон об украинском языке

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Парубий подписал скандальный закон об украинском языке

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон «О функционировании украинского языка как государственного». Как передает «Интерфакс-Украина», спикер объявил об этом и поставил подпись под документом на пленарном заседании парламента во вторник. Он также отметил, что просит Аппарат Верховной Рады как можно скорее направить подписанный им документ в администрацию президента с тем, чтобы глава государства также подписал данный закон.

Сессионный зал встретил это эмоционально, разразившись аплодисментами.

Перед этим народные депутаты отклонили проекты постановлений, которыми ряд их коллег предлагали отметить результаты голосования за закон и которые блокировали подписание закона спикером.

Как сообщалось, 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о языке. Поправки к документу парламентарии рассматривали на пленарных заседаниях почти два месяца — с 28 февраля.

Закон предусматривает штрафы за нарушение закона об обеспечении функционирования украинского языка, однако нормы об административной ответственности начнут действовать через три года.

Чтобы получить украинское гражданство, необходимо подтвердить «соответствующий уровень» владения украинским языком. Необходимый уровень будет устанавливать Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

Закон также определяет классификацию уровней владения украинским языком, предусмотрена трехуровневая шкала и уровни сертификатов, которые подтверждают соответствующую степень владения языком.

Украинским языком должны будут владеть чиновники всех уровней, судьи, правоохранители, военнослужащие-контрактники, сотрудники сферы образования, медицинской сферы, должностные лица государственных и коммунальных предприятий, адвокаты, нотариусы.

Языком телевидения и радиовещания также будет украинский язык. Согласно редакции законопроекта, подготовленной ко второму чтению, увеличиваются квоты использования украинского языка на ТВ и радио. Доля вещания на украинском языке должна составлять не менее 90% общей продолжительности передач и фильмов, их частей в каждом промежутке времени между 7:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00.

Законопроект также предусматривает обязательство для книгоиздателей выпускать на украинском языке не менее 50% всех изданных ими книг в течение года.

Компьютерные программы с пользовательским интерфейсом, установленным на товарах, которые реализуются в Украине, должны будут иметь пользовательский интерфейс на украинском языке, который будет содержать не меньше информации, чем иностранные версии такого интерфейса.

Сфера обслуживания, согласно закону, будет работать на украинском языке. Однако по просьбе клиента его персональное обслуживание возможно на ином языке. Аналогичная ситуация и со сферой здравоохранения.

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Закон также определяет порядок формирования и функционирования Национальной комиссии по стандартам государственного языка. Защитой государственного языка будет заниматься соответствующий уполномоченный, которого будет назначать и увольнять Кабинет министров Украины.

Закон, за исключением отдельных его положений, вступит в силу через два месяца после публикации.

Андрей Парубий, языковой закон
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

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