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Мир 2030 года: у меня ничего нет, но я счастлив

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Мир 2030 года: у меня ничего нет, но я счастлив

Член парламента Дании Ида Аукен написала эссе о том, какой она видит нашу жизнь в будущем.

Добро пожаловать в 2030 год. Добро пожаловать в мой город — или правильнее сказать «наш город». У меня нет никакой собственности. У меня нет машины. У меня нет дома. У меня нет никаких устройств и одежды.

Это может показаться вам странным, но это особая прелесть нашего города. Все, что вы считали продуктом, теперь стало услугой. У нас есть доступ к транспорту, жилью, еде и всему, что нужно в повседневной жизни. Все эти вещи постепенно стали бесплатными, и у нас нет необходимости приобретать что-то.

Сначала информация стала цифровой и бесплатной для всех. Затем, когда бесплатной стала чистая энергия, все начало быстро меняться. Транспорт резко упал в цене. Смысла владеть автомобилем не стало, потому что в течение нескольких минут можно вызвать машину без водителя или летающую машину для более длительных поездок. Перемещения стали гораздо более организованными и согласованными, так как использовать общественный транспорт легче, быстрее и удобнее, чем автомобиль. Сейчас я с трудом могу поверить, что мы спокойно относились к пробкам, не говоря уже о загрязнении воздуха двигателями внутреннего сгорания. О чем мы думали?

Иногда я езжу к друзьям на велосипеде. Мне нравится и физическая нагрузка, и езда. Это такое душевное путешествие. Интересно, что некоторые вещи, кажется, никогда не перестанут вызывать восторг: прогулки, езда на велосипеде, готовка, рисование и выращивание растений. Это абсолютно логично и напоминает о том, как наша культура возникла из тесных отношений с природой.

«Экологические проблемы кажутся далекими»

В нашем городе нет арендной платы, потому что любой может использовать наше свободное пространство, когда оно нам не нужно. Моя гостиная используется для деловых встреч, когда меня там нет.

Однажды я решу готовить для себя. Это просто — необходимое кухонное оборудование доставят мне за считанные минуты. Поскольку транспорт стал бесплатным, мы перестали держать что-то дома. Зачем хранить спагетницы и сковородки в шкафу, если можно просто заказать их, когда они понадобятся.

Это также облегчило прорыв безотходной экономики. Когда продукты превращаются в услуги, никто не интересуется вещами с коротким сроком службы. Все создается долговечным, ремонтопригодным и перерабатываемым. В нашей экономике материалы сменяются быстрее и могут быть легко преобразованы в новые продукты. Экологические проблемы кажутся далекими, поскольку мы используем только чистую энергию и чистые методы производства. Воздух чистый, вода чистая, и никто не осмеливается прикасаться к охраняемым природным территориям, потому что они очень ценны для нашего благополучия. В городах у нас повсюду много зеленых насаждений, растений и деревьев. Я до сих пор не понимаю, почему в прошлом мы заполняли все свободные места в городе бетоном.

Смерть шоппинга

Покупки? Не могу припомнить, что это такое. Для большинства из нас это стало выбором вещей для использования. Иногда это доставляет мне удовольствие, а иногда мне хочется, чтобы это за меня сделал алгоритм. Он знает мой вкус лучше, чем я сама.

Когда ИИ и роботы взяли на себя большую часть нашей работы, у нас неожиданно появилось время, чтобы хорошо питаться, хорошо высыпаться и проводить время с другими людьми. У нас больше не бывает авралов, так как работа, которую мы делаем, может быть выполнена в любое время. На самом деле не знаю, можно ли это называть работой. Это больше похоже на время для размышлений, создания и развития.

Какое-то время все превращалось в развлечения, и люди не переживали о сложных проблемах. Мы совсем недавно поняли, как использовать все эти новые технологии лучше, чем просто убивать время.

«Они живут за городом, все по-разному»

Мое самое большое беспокойство — те люди, которые не живут в нашем городе. Те, кого мы потеряли. Те, кто решил, что это уже перебор, все эти технологии. Те, кто чувствовал себя устаревшим и бесполезным, когда роботы и ИИ взяли на себя большую часть работы. Те, кто расстроился из-за политической системы и выступил против нее. Они живут за городом, все по-разному. Некоторые создали небольшие сообщества, которые сами себя обеспечивают. Другие просто остались в пустых и заброшенных домах в маленьких деревнях XIX века.

Время от времени я беспокоюсь, что у меня нет настоящей конфиденциальности. Нет места, куда можно пойти и не быть отмеченной. Я знаю: все, что я делаю, о чем думаю и мечтаю, где-то записано. Я просто надеюсь, что никто не использует это против меня.

В общем, это хорошая жизнь. Намного лучше, чем тот путь, по которому мы шли, когда стало ясно, что больше невозможно поддерживать эту модель роста. С нами происходили все эти ужасные вещи: болезни образа жизни, изменение климата, кризис беженцев, ухудшение состояния окружающей среды, абсолютно перенаселенные города, загрязнение воды, загрязнение воздуха, социальные волнения и безработица. Мы потеряли слишком много людей, прежде чем поняли, что можем жить по-другому.

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будущее
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Мнения

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Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
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