У Зеленского недовольны назначенной датой инаугурации

Назначением инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского на 20 мая часть народных депутатов решила «насолить украинскому народу», который ждет скорейшего вступления в должность нового президента, а также создала проблемы для прибытия зарубежных гостей и международных делегаций, считает советник Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков.

«Часть народных депутатов решили пойти по любому пути, лишь бы не поддержать предложения президента страны и тех граждан Украины, которые его поддержали на выборах», — сказал он агентству «Интерфакс-Украина» во вторник, комментируя решение парламента по назначению даты инаугурации новоизбранного президента на 20 мая.

Разумков отметил, что парламент также создал огромный дискомфорт для жителей Киева, назначив инаугурацию не на выходной день, а на первый день рабочей недели.

Кроме того, по его словам, если говорить о приглашении международных делегаций, то им было бы гораздо удобнее подстроиться под выходной день и скорректировать свои графики.

Советник Зеленского выразил мнение, что таким решением часть народных депутатов вредит имиджу Украины.