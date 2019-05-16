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Крупнейшие должники обанкротившихся банков

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Крупнейшие должники обанкротившихся банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в конце апреля опубликовал список всех должников обанкротившихся банков, чьи долги были подтверждены судебными решениями. Всего речь идет о нескольких тысячах должников с общим долгом в 200 млрд грн.

В этих списках можно найти как долги народных депутатов и олигархов на миллиарды так и обычных украинцев на пару сотен гривен.

БизнесЦензор отобрал 50 крупнейших должников. Отдельно мы публикуем таблицу со всеми должниками ликвидируемых банков, которые по решениям судов, должны от 10 млн грн.

Если же у читателей возникнет необходимость детально разобраться в теме, или найти там себя, то по этой ссылке на сайте ФГВФЛ полный перечень должников разбитый по банкам.

Полсотни крупнейших должников обанкротившихся банков должны вернуть Фонду гарантирования 50,3 млрд. грн. Половина этого долга приходится на первую десятку рейтинга крупнейших должников.

Наибольший объем долгов из ТОП-50 приходится на заемщиков ВТБ Банка — 26 млрд грн. На должников Брокбизнесбанка — 7,3 млрд. грн, Финансы и Кредит — 5,9 млрд. грн, ВиЭйБи Банка — 5,8 млрд. грн.

Пятерка лидеров — это бывшие заемщики дочки российского ВТБ Банка, который в 2018 году был выведен с рынка и отправлен на ликвидацию. Совокупный размер их долга составляет 17,3 млрд. грн.

Наибольшую сумму долга, подтвержденную решением суда, имеет ООО «Промышленные энергетические системы». Эта компания задолжала ВТБ Банка 4,2 млрд. грн.

ООО «Промышленные энергетические системы» также находится в стадии ликвидации. Компания принадлежит группе «Веста» нардепа из «Народного фронта» Дениса Дзендзерского. Он является заместителем председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

Основателем группы производителей аккумуляторов «Веста» является его отец Виктор. Нардеп был поручителем ряда кредитов «ВТБ Банка» для компаний, связанных с «Вестой».

Другие компании народного депутата ООО «Техкомплект» и «Веста-Днепр» должны Фонду гарантирования вкладов 4 млрд грн и 2,8 млрд. грн соответственно.

Производитель железнодорожных цистерн и вагонов ЗАО «Азовобщемаш», входящее в группу Азовмаш, задолжал 3,6 млрд. грн. Предприятие принадлежит кипрской Azovmashinvest Holding и Светлане Савчук — вдове экс-нардепа из Партии регионов Александра Савчука. Во времена Виктора Януковича ее партнером по бизнесу был другой одиозный «регионал» — Юрий Иванющенко (Юра Енакиевский).

Совокупно группа «Азовмаш» должна банкам $700 млн. Из-за долгов предприятие «Азовобщемаш» пытаются обанкротить.

Замыкает пятерку крупнейших должников ООО «Прогресбуд Инвест» из группы строительных компаний «Прогресс-Строй». Долг компании составляет 2,7 млрд. грн. Сейчас она находится в ликвидации.

Долг ОАО «Тельмановский карьер», который входит в строительную группу «Альтком» и находится на территории Тельмановского района Донецкой области, перед ВиЭйБи банком составляет 2,2 млрд. грн. До ликвидации банк принадлежал аграрному магнату Олегу Бахматюку.

ООО «ТД «Вагонзавод» задолжало банку «Финансы и Кредит» 1,3 млрд. грн. Конечного владельца ОООшки идентифицировать не удалось. До ликвидации банк принадлежал олигарху Константину Жеваго, который кредитовал свой бизнес деньгами с депозитам, которые население несло в «Финансы и Кредит».

Долг ООО «Железнодорожник» перед ВиЭйБи банком составляет 1,15 млрд. грн. По данным bihus.info, фирма была аффилирована с предыдущим владельцем банка Бахматюком. Как пишет Finbalance, деятельность этого ООО прекращена, а его правопреемник — ООО «Станиславская торговая компания», конечным бенефициаром которого является все тот же Олег Бахматюк.

Неизвестное ООО «Грант Тайм» задолжало Брокбизнесбанку 1 млрд грн. До ликвидации банк принадлежал Сергею Курченко, бизнесмену из окружения Януковича, который скрывается в России.

Торгово-промышленная группа «Рейнфорд», которая в процессе ликвидации была переименована в ООО «Рыжкофф», имеет 1 млрд грн долга перед ВТБ Банком. Деятельность компании приостановлена, а владельцем записан гражданин Молдовы Руслана Триколичи.

Реальными учредителями «Рейнфорд» были Борис Цейтельман, Александр Тригуб, Михаил Ландман и Александра Мартынов.

«Рейнфорд» занималась сборкой бытовой техники, производством шоколада под марками Millennium и «Любимов», обувью, строительством торговых центров и супер-маркетов.

ТОП-50 крупнейших должников обанкротившихся банков

Банк

Юрлицо или физлицо должники

Сумма долга перед банком в млн грн на 01.03.2019

Собственник должника

ВТБ Банк

ООО «Промишленные энергетические системы»

4 241

Денис Дзендзерский

ВТБ Банк

ООО «Техкомплект»

3 969

Денис Дзендзерский

ВТБ Банк

ПрАТ «Азовобщемаш»

3 617

Светлана Савчук

ВТБ Банк

ПАО «Веста-Днепр»

2 827

Денис Дзендзерский

ВТБ Банк

ООО «Прогресстрой Инвест»

2 705

Игорь Вансач

ВиЭйБи

ПАО «Тельмановский карьер»

2 240

Александр Тисленко

Финанси и кредит

ООО «ТД «Вагонозавод»

1 318

Неизвестен

ВиЭйБи

ООО «Железнодорожник»

1 154

Олег Бахматюк

Брокбизнесбанк

ООО «Грант Тайм»

1 055

Константин Безвесельный

ВТБ Банк

ООО «ТПГ «РЕЙНФОРД» (сейчас «Рыжкофф»)

999

Руслан Триколичи

ВТБ Банк

ОАО «Виннифрут»

950

Анатолий Гончарук

Фінанси та кредит

ПАО «АвтоКрАЗ»

942

Константин Жеваго

УФС

ООО «ВК «РАДИАЛ»

940

Сергей Песчанский

Брокбизнесбанк

ООО «ГАТИОРА»

934

Виталий Тугай

ВТБ Банк

ГП «Донецкая железная дорога»

933

Укрзализныця

ВТБ Банк

ООО «Украгрохимхолдинг»

909

Связана с Сергеем Лисковским, вице-президентом УСПП

Родовід банк

ПАО «Мостобуд»

892

Светлана и Владимир Продивус

ВТБ Банк

ООО «Фосфат»

885

Связана с Сергеем Лисковским, вице-президентом УСПП

Финанси и кредит

ООО «Залив-метал»

884

Принадлежит «Инициатор+». Конечный собственник неизвестен

ВТБ Банк

ПАО «Днепровский завод минеральных удобрений»

867

Связана с Сергеем Лисковским, вице-президентом УСПП

Брокбизнесбанк

ООО «БК «Гефест Альянс»

866

Андрей Самофалов (может быть подставным лицом)

Фінанси та кредит

ПАО «АвтоКраз»

793

Константин Жеваго

Брокбизнесбанк

ПП «Комбиагроиндастри»

728

Алина Шевченко (может быть подставным лицом)

Брокбизнесбанк

ООО «Мульти-Аква»

728

Владимир Хорошилов (может быть подставным лицом)

Брокбизнесбанк

ООО «Фешин мобайл»

714

Антон Леонтьев (может быть подставным лицом)

Брокбизнесбанк

ООО «Универсалоптторг-Х»

672

Андрей Праведный (может быть подставным лицом)

ИмексБанк

ООО «Региональная торговая компания «Юг-Плюс»

663

Сергей Микуша из Молдовы. Фирма связана с экс-собственником банка Леонидом Климовим

Финанси и кредит

ПрАТ «Росава»

640

Константин Жеваго

ВТБ Банк

ООО «Трансмаш»

604

Евгений Коссов

ВТБ Банк

Цейтельман Борис Олександрович

600

Борис Цейтельман — группа Rainford

Брокбизнесбанк

ООО «Плавт сервис»

578

Антон Косарев (может быть подставным лицом)

ВТБ Банк

ООО «Проско Ресурсы»

570

Евгений Коссов

Брокбизнесбанк

ООО «Черкасы-Газснаб»

560

Дмитрий Зинченко (может быть подставным лицом)

Финанси и кредит

ПАО «Кременчукмясо»

560

Константин Жеваго

Порто Франко

Школенко Мирослав Гайкович (солидарно с Шалджян Вартан Гургенович (связанные с банком лица))

555

Школенко Мирослав

ВиЭйБи

ГП ОАО «Ивано-Франковский мясокомбинат» «Ивано-Франковские колбасы»

540

Олег Бахматюк

ВТБ Банк

ООО «Керос-Киев»

537

Иван Радик — «юрист» Каськива

КИЕВ Банк

ООО «Флорида Инжиниринг»

529

Анатолий Гупало (в розыске)

Киевская Русь

ВАТ «Виннифрут»

519

Анатолий Гончарук

ВиЭйБи

ПП «Паром-Люкс»

517

Записана на киприота Насоса Кариакидеса

Брокбизнесбанк

ООО «Черновцы-СПБТ»

493

Константин Францев (может быть подставным лицом)

ВиЭйБи

ПП «Петрос — Сервис»

488

Екстрар Холдинг Лімітед

ВТБ Банк

ООО «УГМ»

484

неизвестен

ВиЭйБи

СГП «Чернишевское»

481

Олег Бахматюк

Хрещатик

ООО «Агрофирма «Беловодская»

460

Татьяна Новикова

Хрещатик

ООО «Беловодский элеватор»

453

Татьяна Новикова

Финанси и кредит

ПАО «АвтоКраз»

435

Константин Жеваго

ВиЭйБи

ООО «Ледер Плюс ЛТД»

431

Назар Ридай

ВТБ Банк

ООО «Силовые енергетические машины-ЕМЗ»

426

Вячеслав Бушуев

Финанси и кредит

ПАО «Гемопласт»

418

Константин Жеваго
банки, ФГВФЛ, банки-банкроты
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
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