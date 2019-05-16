Крупнейшие должники обанкротившихся банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в конце апреля опубликовал список всех должников обанкротившихся банков, чьи долги были подтверждены судебными решениями. Всего речь идет о нескольких тысячах должников с общим долгом в 200 млрд грн.
В этих списках можно найти как долги народных депутатов и олигархов на миллиарды так и обычных украинцев на пару сотен гривен.
БизнесЦензор отобрал 50 крупнейших должников. Отдельно мы публикуем таблицу со всеми должниками ликвидируемых банков, которые по решениям судов, должны от 10 млн грн.
Если же у читателей возникнет необходимость детально разобраться в теме, или найти там себя, то по этой ссылке на сайте ФГВФЛ полный перечень должников разбитый по банкам.
Полсотни крупнейших должников обанкротившихся банков должны вернуть Фонду гарантирования 50,3 млрд. грн. Половина этого долга приходится на первую десятку рейтинга крупнейших должников.
Наибольший объем долгов из ТОП-50 приходится на заемщиков ВТБ Банка — 26 млрд грн. На должников Брокбизнесбанка — 7,3 млрд. грн, Финансы и Кредит — 5,9 млрд. грн, ВиЭйБи Банка — 5,8 млрд. грн.
Пятерка лидеров — это бывшие заемщики дочки российского ВТБ Банка, который в 2018 году был выведен с рынка и отправлен на ликвидацию. Совокупный размер их долга составляет 17,3 млрд. грн.
Наибольшую сумму долга, подтвержденную решением суда, имеет ООО «Промышленные энергетические системы». Эта компания задолжала ВТБ Банка 4,2 млрд. грн.
ООО «Промышленные энергетические системы» также находится в стадии ликвидации. Компания принадлежит группе «Веста» нардепа из «Народного фронта» Дениса Дзендзерского. Он является заместителем председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.
Основателем группы производителей аккумуляторов «Веста» является его отец Виктор. Нардеп был поручителем ряда кредитов «ВТБ Банка» для компаний, связанных с «Вестой».
Другие компании народного депутата ООО «Техкомплект» и «Веста-Днепр» должны Фонду гарантирования вкладов 4 млрд грн и 2,8 млрд. грн соответственно.
Производитель железнодорожных цистерн и вагонов ЗАО «Азовобщемаш», входящее в группу Азовмаш, задолжал 3,6 млрд. грн. Предприятие принадлежит кипрской Azovmashinvest Holding и Светлане Савчук — вдове экс-нардепа из Партии регионов Александра Савчука. Во времена Виктора Януковича ее партнером по бизнесу был другой одиозный «регионал» — Юрий Иванющенко (Юра Енакиевский).
Совокупно группа «Азовмаш» должна банкам $700 млн. Из-за долгов предприятие «Азовобщемаш» пытаются обанкротить.
Замыкает пятерку крупнейших должников ООО «Прогресбуд Инвест» из группы строительных компаний «Прогресс-Строй». Долг компании составляет 2,7 млрд. грн. Сейчас она находится в ликвидации.
Долг ОАО «Тельмановский карьер», который входит в строительную группу «Альтком» и находится на территории Тельмановского района Донецкой области, перед ВиЭйБи банком составляет 2,2 млрд. грн. До ликвидации банк принадлежал аграрному магнату Олегу Бахматюку.
ООО «ТД «Вагонзавод» задолжало банку «Финансы и Кредит» 1,3 млрд. грн. Конечного владельца ОООшки идентифицировать не удалось. До ликвидации банк принадлежал олигарху Константину Жеваго, который кредитовал свой бизнес деньгами с депозитам, которые население несло в «Финансы и Кредит».
Долг ООО «Железнодорожник» перед ВиЭйБи банком составляет 1,15 млрд. грн. По данным bihus.info, фирма была аффилирована с предыдущим владельцем банка Бахматюком. Как пишет Finbalance, деятельность этого ООО прекращена, а его правопреемник — ООО «Станиславская торговая компания», конечным бенефициаром которого является все тот же Олег Бахматюк.
Неизвестное ООО «Грант Тайм» задолжало Брокбизнесбанку 1 млрд грн. До ликвидации банк принадлежал Сергею Курченко, бизнесмену из окружения Януковича, который скрывается в России.
Торгово-промышленная группа «Рейнфорд», которая в процессе ликвидации была переименована в ООО «Рыжкофф», имеет 1 млрд грн долга перед ВТБ Банком. Деятельность компании приостановлена, а владельцем записан гражданин Молдовы Руслана Триколичи.
Реальными учредителями «Рейнфорд» были Борис Цейтельман, Александр Тригуб, Михаил Ландман и Александра Мартынов.
«Рейнфорд» занималась сборкой бытовой техники, производством шоколада под марками Millennium и «Любимов», обувью, строительством торговых центров и супер-маркетов.
ТОП-50 крупнейших должников обанкротившихся банков
|
Банк
|
Юрлицо или физлицо должники
|
Сумма долга перед банком в млн грн на 01.03.2019
|
Собственник должника
|
ВТБ Банк
|
ООО «Промишленные энергетические системы»
|
4 241
|
Денис Дзендзерский
|
ВТБ Банк
|
ООО «Техкомплект»
|
3 969
|
Денис Дзендзерский
|
ВТБ Банк
|
ПрАТ «Азовобщемаш»
|
3 617
|
Светлана Савчук
|
ВТБ Банк
|
ПАО «Веста-Днепр»
|
2 827
|
Денис Дзендзерский
|
ВТБ Банк
|
ООО «Прогресстрой Инвест»
|
2 705
|
Игорь Вансач
|
ВиЭйБи
|
ПАО «Тельмановский карьер»
|
2 240
|
Александр Тисленко
|
Финанси и кредит
|
ООО «ТД «Вагонозавод»
|
1 318
|
Неизвестен
|
ВиЭйБи
|
ООО «Железнодорожник»
|
1 154
|
Олег Бахматюк
|
Брокбизнесбанк
|
ООО «Грант Тайм»
|
1 055
|
Константин Безвесельный
|
ВТБ Банк
|
ООО «ТПГ «РЕЙНФОРД» (сейчас «Рыжкофф»)
|
999
|
Руслан Триколичи
|
ВТБ Банк
|
ОАО «Виннифрут»
|
950
|
Анатолий Гончарук
|
Фінанси та кредит
|
ПАО «АвтоКрАЗ»
|
942
|
Константин Жеваго
|
УФС
|
ООО «ВК «РАДИАЛ»
|
940
|
Сергей Песчанский
|
Брокбизнесбанк
|
ООО «ГАТИОРА»
|
934
|
Виталий Тугай
|
ВТБ Банк
|
ГП «Донецкая железная дорога»
|
933
|
Укрзализныця
|
ВТБ Банк
|
ООО «Украгрохимхолдинг»
|
909
|
Связана с Сергеем Лисковским, вице-президентом УСПП
|
Родовід банк
|
ПАО «Мостобуд»
|
892
|
Светлана и Владимир Продивус
|
ВТБ Банк
|
ООО «Фосфат»
|
885
|
Связана с Сергеем Лисковским, вице-президентом УСПП
|
Финанси и кредит
|
ООО «Залив-метал»
|
884
|
Принадлежит «Инициатор+». Конечный собственник неизвестен
|
ВТБ Банк
|
ПАО «Днепровский завод минеральных удобрений»
|
867
|
Связана с Сергеем Лисковским, вице-президентом УСПП
|
Брокбизнесбанк
|
ООО «БК «Гефест Альянс»
|
866
|
Андрей Самофалов (может быть подставным лицом)
|
Фінанси та кредит
|
ПАО «АвтоКраз»
|
793
|
Константин Жеваго
|
Брокбизнесбанк
|
ПП «Комбиагроиндастри»
|
728
|
Алина Шевченко (может быть подставным лицом)
|
Брокбизнесбанк
|
ООО «Мульти-Аква»
|
728
|
Владимир Хорошилов (может быть подставным лицом)
|
Брокбизнесбанк
|
ООО «Фешин мобайл»
|
714
|
Антон Леонтьев (может быть подставным лицом)
|
Брокбизнесбанк
|
ООО «Универсалоптторг-Х»
|
672
|
Андрей Праведный (может быть подставным лицом)
|
ИмексБанк
|
ООО «Региональная торговая компания «Юг-Плюс»
|
663
|
Сергей Микуша из Молдовы. Фирма связана с экс-собственником банка Леонидом Климовим
|
Финанси и кредит
|
ПрАТ «Росава»
|
640
|
Константин Жеваго
|
ВТБ Банк
|
ООО «Трансмаш»
|
604
|
Евгений Коссов
|
ВТБ Банк
|
Цейтельман Борис Олександрович
|
600
|
Борис Цейтельман — группа Rainford
|
Брокбизнесбанк
|
ООО «Плавт сервис»
|
578
|
Антон Косарев (может быть подставным лицом)
|
ВТБ Банк
|
ООО «Проско Ресурсы»
|
570
|
Евгений Коссов
|
Брокбизнесбанк
|
ООО «Черкасы-Газснаб»
|
560
|
Дмитрий Зинченко (может быть подставным лицом)
|
Финанси и кредит
|
ПАО «Кременчукмясо»
|
560
|
Константин Жеваго
|
Порто Франко
|
Школенко Мирослав Гайкович (солидарно с Шалджян Вартан Гургенович (связанные с банком лица))
|
555
|
Школенко Мирослав
|
ВиЭйБи
|
ГП ОАО «Ивано-Франковский мясокомбинат» «Ивано-Франковские колбасы»
|
540
|
Олег Бахматюк
|
ВТБ Банк
|
ООО «Керос-Киев»
|
537
|
Иван Радик — «юрист» Каськива
|
КИЕВ Банк
|
ООО «Флорида Инжиниринг»
|
529
|
Анатолий Гупало (в розыске)
|
Киевская Русь
|
ВАТ «Виннифрут»
|
519
|
Анатолий Гончарук
|
ВиЭйБи
|
ПП «Паром-Люкс»
|
517
|
Записана на киприота Насоса Кариакидеса
|
Брокбизнесбанк
|
ООО «Черновцы-СПБТ»
|
493
|
Константин Францев (может быть подставным лицом)
|
ВиЭйБи
|
ПП «Петрос — Сервис»
|
488
|
Екстрар Холдинг Лімітед
|
ВТБ Банк
|
ООО «УГМ»
|
484
|
неизвестен
|
ВиЭйБи
|
СГП «Чернишевское»
|
481
|
Олег Бахматюк
|
Хрещатик
|
ООО «Агрофирма «Беловодская»
|
460
|
Татьяна Новикова
|
Хрещатик
|
ООО «Беловодский элеватор»
|
453
|
Татьяна Новикова
|
Финанси и кредит
|
ПАО «АвтоКраз»
|
435
|
Константин Жеваго
|
ВиЭйБи
|
ООО «Ледер Плюс ЛТД»
|
431
|
Назар Ридай
|
ВТБ Банк
|
ООО «Силовые енергетические машины-ЕМЗ»
|
426
|
Вячеслав Бушуев
|
Финанси и кредит
|
ПАО «Гемопласт»
|
418
|
Константин Жеваго