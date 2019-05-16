Крупнейшие должники обанкротившихся банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в конце апреля опубликовал список всех должников обанкротившихся банков, чьи долги были подтверждены судебными решениями. Всего речь идет о нескольких тысячах должников с общим долгом в 200 млрд грн.

В этих списках можно найти как долги народных депутатов и олигархов на миллиарды так и обычных украинцев на пару сотен гривен.

БизнесЦензор отобрал 50 крупнейших должников. Отдельно мы публикуем таблицу со всеми должниками ликвидируемых банков, которые по решениям судов, должны от 10 млн грн.

Если же у читателей возникнет необходимость детально разобраться в теме, или найти там себя, то по этой ссылке на сайте ФГВФЛ полный перечень должников разбитый по банкам.

Полсотни крупнейших должников обанкротившихся банков должны вернуть Фонду гарантирования 50,3 млрд. грн. Половина этого долга приходится на первую десятку рейтинга крупнейших должников.

Наибольший объем долгов из ТОП-50 приходится на заемщиков ВТБ Банка — 26 млрд грн. На должников Брокбизнесбанка — 7,3 млрд. грн, Финансы и Кредит — 5,9 млрд. грн, ВиЭйБи Банка — 5,8 млрд. грн.

Пятерка лидеров — это бывшие заемщики дочки российского ВТБ Банка, который в 2018 году был выведен с рынка и отправлен на ликвидацию. Совокупный размер их долга составляет 17,3 млрд. грн.

Наибольшую сумму долга, подтвержденную решением суда, имеет ООО «Промышленные энергетические системы». Эта компания задолжала ВТБ Банка 4,2 млрд. грн.

ООО «Промышленные энергетические системы» также находится в стадии ликвидации. Компания принадлежит группе «Веста» нардепа из «Народного фронта» Дениса Дзендзерского. Он является заместителем председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

Основателем группы производителей аккумуляторов «Веста» является его отец Виктор. Нардеп был поручителем ряда кредитов «ВТБ Банка» для компаний, связанных с «Вестой».

Другие компании народного депутата ООО «Техкомплект» и «Веста-Днепр» должны Фонду гарантирования вкладов 4 млрд грн и 2,8 млрд. грн соответственно.

Производитель железнодорожных цистерн и вагонов ЗАО «Азовобщемаш», входящее в группу Азовмаш, задолжал 3,6 млрд. грн. Предприятие принадлежит кипрской Azovmashinvest Holding и Светлане Савчук — вдове экс-нардепа из Партии регионов Александра Савчука. Во времена Виктора Януковича ее партнером по бизнесу был другой одиозный «регионал» — Юрий Иванющенко (Юра Енакиевский).

Совокупно группа «Азовмаш» должна банкам $700 млн. Из-за долгов предприятие «Азовобщемаш» пытаются обанкротить.

Замыкает пятерку крупнейших должников ООО «Прогресбуд Инвест» из группы строительных компаний «Прогресс-Строй». Долг компании составляет 2,7 млрд. грн. Сейчас она находится в ликвидации.

Долг ОАО «Тельмановский карьер», который входит в строительную группу «Альтком» и находится на территории Тельмановского района Донецкой области, перед ВиЭйБи банком составляет 2,2 млрд. грн. До ликвидации банк принадлежал аграрному магнату Олегу Бахматюку.

ООО «ТД «Вагонзавод» задолжало банку «Финансы и Кредит» 1,3 млрд. грн. Конечного владельца ОООшки идентифицировать не удалось. До ликвидации банк принадлежал олигарху Константину Жеваго, который кредитовал свой бизнес деньгами с депозитам, которые население несло в «Финансы и Кредит».

Долг ООО «Железнодорожник» перед ВиЭйБи банком составляет 1,15 млрд. грн. По данным bihus.info, фирма была аффилирована с предыдущим владельцем банка Бахматюком. Как пишет Finbalance, деятельность этого ООО прекращена, а его правопреемник — ООО «Станиславская торговая компания», конечным бенефициаром которого является все тот же Олег Бахматюк.

Неизвестное ООО «Грант Тайм» задолжало Брокбизнесбанку 1 млрд грн. До ликвидации банк принадлежал Сергею Курченко, бизнесмену из окружения Януковича, который скрывается в России.

Торгово-промышленная группа «Рейнфорд», которая в процессе ликвидации была переименована в ООО «Рыжкофф», имеет 1 млрд грн долга перед ВТБ Банком. Деятельность компании приостановлена, а владельцем записан гражданин Молдовы Руслана Триколичи.

Реальными учредителями «Рейнфорд» были Борис Цейтельман, Александр Тригуб, Михаил Ландман и Александра Мартынов.

«Рейнфорд» занималась сборкой бытовой техники, производством шоколада под марками Millennium и «Любимов», обувью, строительством торговых центров и супер-маркетов.

ТОП-50 крупнейших должников обанкротившихся банков