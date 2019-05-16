Меркель подтвердила, что уходит из политики

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что не собирается занимать политические посты после того, как в 2021 году подойдет к концу срок ее руководства Кабмином. Об этом она заявила в четверг на совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов Марком Рютте.

«Я не собираюсь занимать политические посты где бы то ни было», — сказала она. По ее словам, планы, которые она огласила в конце прошлого года, актуальны.

Напомним, тогда было озвучено, что она не станет баллотироваться на пятый срок в 2021 году, когда в Германии пройдут очередные федеральные выборы. Но четвертый срок она собирается отработать до конца.

Преемник Меркель на посту правящей партии ХДС уже известен — это Аннегрет Крамп-Карренбауэр.