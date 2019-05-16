В новом рынке электроэнергии сдерживать рост тарифов может «Энергоатом», - директор «Энергоатом-Трейдинг» Бедин

Новый рынок электроэнергии, запуск которого запланирован на начало июля 2019 года, не должен повлиять на тарифы для населения. Об этом заявил гендиректор ОП «Энергоатом-Трейдинг» Сергей Бедин сегодня во время круглого стола, посвященного запуску нового энергорынка.
«Мы при совместной рабочей группе Минэнерго высказались, что готовы участвовать в поддержании тарифов для населения. То есть новый рынок не должен привести к росту тарифов для населения», — отметил Сергей Бедин, которого цитируют Украинские Новости.
По его словам, «Энергоатом» давно ожидает открытия рынка электроэнергии, а тарифы Энергоатома сегодня в разы ниже цены оптово-розничного рынка.
«Мы очень надеемся на открытие рынка. Мы ожидаем получить платежеспособных трейдеров, поставщиков и потребителей», — подчеркнул Сергей Бедин.
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