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«Энергоатом» будет продавать по специальным обязательствам 75% электроэнергии вместо 90%

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«Энергоатом» будет продавать по специальным обязательствам 75% электроэнергии вместо 90%

Кабинет министров внес изменение в постановление о возложении специальных обязательств (ПСО) на рынке электроэнергии, обязав Национальную атомную энергогенерирующую компанию «Энергоатом» продавать 75% своей электроэнергии по регулируемой цене.

Об этом говорится в проекте постановления правительства, имеющемся в распоряжении УНИАН.

Согласно тексту документа, «Энергоатом» должен будет продавать не более 65% производимой электроэнергии на электронных аукционах в форме специальных сессий госпредприятию «Гарантированный покупатель» и не более 10% — операторам системы распределения и оператору системы передачи. Это означает, что 75% электроэнергии «Энергоатома» будет продаваться в рамках специальных обязательств, тогда как согласно прошлому решению правительства — 90%.

Объем электроэнергии от госкомпании «Укргидроэнерго», который подпадает под специальные обязательства, остался неизменным и составляет 20%.

Также правительство определило граничную цену на электроэнергию в рамках ПСО, произведенную атомными электростанциями, на уровне 51,2 коп/кВт-ч, и граничную цену электроэнергии, произведенной гидроэлектростанциями, на уровне 67,376 копейки/кВт-ч, которые включают с 1 июля акцизный налог на стоимость реализованной электрической энергии.

Также изменения вносятся в порядок закупки электроэнергии операторами систем распределения для компенсации технологических потерь. Документом предусматривается установление объемов закупки электроэнергии на аукционах операторами систем распределения и оператором систем передачи на уровне не более 50% объёма, необходимого для компенсации технологических потерь.

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С целью покупки операторами объемов электроэнергии, которые соответствуют их реальному потреблению, Министерство энергетики будет предоставлять организатору аукционов граничные объемы электроэнергии по каждому оператору, в границах которых они имеют право покупать электрическую энергию на аукционах на ежемесячной основе с целью покрытия технологических потерь.

Энергоатом, энергорынок, ПСО
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Среда, 14 августа 2019
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