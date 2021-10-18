В ФРГ заявили, что отношения России и Запада становятся все более сложными

Решение закрыть постоянное представительство РФ при НАТО и приостановить деятельность военной миссии связи и информационного бюро альянса в Москве осложняет взаимоотношения России и Запада. Об этом глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил в понедельник в Люксембурге после планового заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.
«Это осложняет ситуацию, которая и без того была непростой. Германия стремилась в рамках НАТО к диалогу с Россией», — приводит его слова агентство Reuters. Маас выразил сожаление в связи с принятым в Москве решением. «Оно серьезно повредит отношениям», — добавил он.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник сообщил, что Россия приостанавливает с начала ноября работу своего постпредства при НАТО после решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию у восьми сотрудников учреждения. Кроме того, будет приостановлена деятельность военной миссии связи и информационного бюро организации в Москве.
6 октября НАТО объявила о сокращении численности миссии России при альянсе с 20 до 10 человек, у восьми дипломатов отозвали аккредитацию, еще два вакантных места были упразднены. Организация дала российским дипломатам срок до конца октября, чтобы покинуть Брюссель.
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