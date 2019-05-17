Коррупция зицпредседателя: НАБУ решило «прогнуться» перед американскими хозяевами

В скандале с задержанием экс-главы Нацгвардии Украины Юрия Аллерова и гендиректора «Укрбуда» прослеживается и «американский след». В частности, как стало известно из источников в высокопоставленных дипломатических кругах США, директор НАБУ Артем Сытник в последнее время, а тем более после проигрыша Петром Порошенко президентской гонки, пытается всячески удержаться на своем посту и поэтому ищет поддержки на высшем политическом уровне.

А поскольку создание НАБУ продвигал в Украине официальный Вашингтон, Сытник и решился искать поддержки у США, как самого надежного политического и финансового союзника Украины и украинской власти.

А что для этого требуется? Открывать новые уголовные дела, имитируя бурную деятельность и успехи в борьбе с коррупцией. Таким образом, «дело Нацгвардии» может легко войти в перечень процессов, которые впоследствии будут признаны незаконными, поскольку доказательства собраны поспешно, нарушены процессуальные вопросы, вплетена политика с явными признаками кулуарных противостояний между разными представителями власти и ведомств.

Тем не менее, как это было после открытия десятков подобных «антикоррупционных» дел за время работы Сытника на посту главы НАБУ никто из топ-чиновников так и не сел за решетку, несмотря на активную пиар-кампанию НАБУ и САП. Вот напоследок при правлении Порошенко и возникают подобные громкие и «доказанные» дела. На самом же деле в них нет ничего кроме пиара, выслуги и желания Сытника «урвать кусок побольше».

Однако, как рассказывают некоторые американские дипломаты, они все видят и понимают, какие процессы происходят в последние недели после выборов президента Украины.

«У нас есть глаза, уши и голова. Нас не обмануть, и некоторым представителям украинской власти не удастся нас снова обвести вокруг пальца, как это было раньше, когда Вашингтону обещалась масштабная борьба с коррупцией в Украине. Но серьезных результатов этого до сих пор никаких нет», — рассказал на правах анонимности дипломат из посольства США в Украине.

Также представители западных диппредставительств рассчитывают, что Украина после смены власти в стране усилит курс на борьбу с коррупцией, а не будет заниматься демагогией и показательными уголовными делами против политических оппонентов, как это сейчас делает председатель НАБУ Сытник.

Напомним, накануне Национальное антикоррупционное бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержало бывшего главу Национальной гвардии Юрия Аллерова и должностное лицо «Укрбуда». В свою очередь Аллеров отвергает все выдвинутые против него обвинения.

В то же время, как сообщают СМИ, незадолго до открытия «дела Нацгвардии» директор НАБУ Артем Сытник встречался на Банковой с Петром Порошенко. Среди прочего собеседники обсуждали лояльность НАБУ после смены власти в стране. За это Сытнику пообещали наградить и предоставить дополнительные политические гарантии в будущем или даже место в списке БПП, во главе которого Порошенко будет идти в Раду.