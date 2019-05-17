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Коррупция зицпредседателя: НАБУ решило «прогнуться» перед американскими хозяевами

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Коррупция зицпредседателя: НАБУ решило «прогнуться» перед американскими хозяевами

В скандале с задержанием экс-главы Нацгвардии Украины Юрия Аллерова и гендиректора «Укрбуда» прослеживается и «американский след». В частности, как стало известно из источников в высокопоставленных дипломатических кругах США, директор НАБУ Артем Сытник в последнее время, а тем более после проигрыша Петром Порошенко президентской гонки, пытается всячески удержаться на своем посту и поэтому ищет поддержки на высшем политическом уровне.

А поскольку создание НАБУ продвигал в Украине официальный Вашингтон, Сытник и решился искать поддержки у США, как самого надежного политического и финансового союзника Украины и украинской власти.

А что для этого требуется? Открывать новые уголовные дела, имитируя бурную деятельность и успехи в борьбе с коррупцией. Таким образом, «дело Нацгвардии» может легко войти в перечень процессов, которые впоследствии будут признаны незаконными, поскольку доказательства собраны поспешно, нарушены процессуальные вопросы, вплетена политика с явными признаками кулуарных противостояний между разными представителями власти и ведомств.

Тем не менее, как это было после открытия десятков подобных «антикоррупционных» дел за время работы Сытника на посту главы НАБУ никто из топ-чиновников так и не сел за решетку, несмотря на активную пиар-кампанию НАБУ и САП. Вот напоследок при правлении Порошенко и возникают подобные громкие и «доказанные» дела. На самом же деле в них нет ничего кроме пиара, выслуги и желания Сытника «урвать кусок побольше».

Однако, как рассказывают некоторые американские дипломаты, они все видят и понимают, какие процессы происходят в последние недели после выборов президента Украины.

«У нас есть глаза, уши и голова. Нас не обмануть, и некоторым представителям украинской власти не удастся нас снова обвести вокруг пальца, как это было раньше, когда Вашингтону обещалась масштабная борьба с коррупцией в Украине. Но серьезных результатов этого до сих пор никаких нет», — рассказал на правах анонимности дипломат из посольства США в Украине.

Также представители западных диппредставительств рассчитывают, что Украина после смены власти в стране усилит курс на борьбу с коррупцией, а не будет заниматься демагогией и показательными уголовными делами против политических оппонентов, как это сейчас делает председатель НАБУ Сытник.

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Напомним, накануне Национальное антикоррупционное бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержало бывшего главу Национальной гвардии Юрия Аллерова и должностное лицо «Укрбуда». В свою очередь Аллеров отвергает все выдвинутые против него обвинения.

В то же время, как сообщают СМИ, незадолго до открытия «дела Нацгвардии» директор НАБУ Артем Сытник встречался на Банковой с Петром Порошенко. Среди прочего собеседники обсуждали лояльность НАБУ после смены власти в стране. За это Сытнику пообещали наградить и предоставить дополнительные политические гарантии в будущем или даже место в списке БПП, во главе которого Порошенко будет идти в Раду.

Артем Сытник, Юрий Аллеров
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

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