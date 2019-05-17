Аллеров может выйти под залог в 4,8 млн гривен

Суд решил на время следствия взять под стражу экс-командующего Национальной гвардии Юрия Аллерова, подозреваемого в махинациях с жильем для ведомства.

Такое решение в пятницу приняла судья Соломенского районного суда Киева Ада Педенко, сообщает УП.

Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство следствия и прокуратуры, которые просили определить размер залога в 11 миллионов. Судья остановилась на сумме в 4,8 миллиона.

Срок действия меры пресечения — до 12 июля 2019 года.

Напомним, 14 мая Национальное антикоррупционное бюро задержало Аллерова, гендиректора «Укрбуд Девелопмент» Олега Майбороду и частного предпринимателя. Их подозревают в незаконном завладении 81 635 448 грн.