У Порошенко считают, что Зеленский все равно имеет право распустить Раду

Постпред действующего президента Украины Петра Порошенко в Раде Ирина Луценко заявила, что избранный президент страны Владимир Зеленский имеет право распустить парламент, несмотря на то, что правящая коалиция только в пятницу объявила о прекращении своей деятельности.

«Народный фронт» имел полное право выйти из коалиции, — цитирует ее ТАСС. — Это означает, что в 30-дневный срок по законодательству есть время для создания новой коалиций в Раде. Означает ли это, что Зеленский может все равно распустить парламент — да, это означает«.

Ирина Луценко также заявила, что покидает свой пост.

«Я сегодня подала заявление Президенту Украины Петру Порошенко об увольнении меня с этой должности (представителя президента в Верховной Раде — ред.)», — заявила депутат.