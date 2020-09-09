Великобритания вводит новые ограничения на фоне резкого роста заражений COVID-19

Великобритания планирует ввести новые ограничения в свете внезапного всплеска случаев заболевания коронавирусом. О них премьер-министр Борис Джонсон должен объявить в среду во время пресс-конференции.
«Мы должны действовать немедленно, чтобы остановить распространение вируса. Поэтому мы упрощаем и усиливаем правила социальных контактов, делая их более понятными и доступными для полиции», — говорится в заявлении Джонсона, распространенном его канцелярией.
«Очень важно, чтобы люди теперь соблюдали эти правила и помнили основы — мыть руки, закрывать лицо, держать дистанцию от других и проходить тест, если у вас есть симптомы», — подчеркивает премьер.
Согласно новым правилам, будут введены ограничения на собрания более шести человек. Данный запрет вступит в силу на следующей неделе, и нарушители могут быть оштрафованы на сумму от 100 фунтов стерлингов.
Ограничения будут распространяться на закрытые и открытые собрания, включая общественные парки и частные дома.
Только за последние три дня в стране было зарегистрировано почти 8 тыс.500 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, сообщает The Guardian.
По данным института Джонса Хопкинса, сейчас в стране зарегистрировано 354 тыс.917 заболевших, 41 тыс. 675 человек скончались.
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