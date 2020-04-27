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Британия планирует ослабить карантинные меры

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Британия планирует ослабить карантинные меры

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на этой неделе может объявить о смягчении карантинных мер, принятых в стране на фоне распространения коронавируса COVID-19. Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на источники, знакомые с планами главы правительства.

По словам источников издания, премьер может ускорить ослабление карантинных мер, действие которых рассчитано до 7 мая. «7 мая — это день, когда правительство по закону обязано пересмотреть карантинные меры, но если Борис захочет изменить ограничения раньше этого срока или по крайней мере сообщить о чем-либо, он может сделать это и раньше», — заявил один из собеседников.

Как пишет газета, в понедельник, 27 апреля, Джонсон проведет первую после выздоровления встречу со своим штабом по борьбе с коронавирусом. Премьер склоняется к варианту с отменой некоторых ограничений раньше срока, однако окончательное решение примет после встречи со специалистами, утверждает издание.

Первоначально о введении карантина в Великобритании в связи с пандемией коронавируса COVID-19 было объявлено 23 марта. Жителям запрещалось собираться на улице более чем по двое, а все непродовольственные магазины, библиотеки, религиозные учреждения, детские площадки и спортивные залы закрывались. При этом население обязали не выходить из дома, за исключением отдельных случаев.

27 марта стало известно, что коронавирус был диагностирован у самого Джонсона. Глава правительства провел на больничной койке две недели и вернулся к исполнению своих обязанностей лишь 26 апреля. В его отсутствие глава британского МИДа Доминик Рааб, выполнявший часть обязанностей премьера, заявил о продлении карантинных мер до 7 мая.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику по заболевшим и умершим из-за COVID-19, Великобритания входит в число стран — лидеров по этим показателям. По последним данным, там заразились 154 тыс. человек, скончались более 20 тыс., а выздоровели лишь 778 пациентов.

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Решение ослабить карантинные меры Британия может принять вслед за Италией. 26 апреля итальянский премьер-министр Джузеппе Конте объявил об их смягчении и запуске второй фазы борьбы с вирусом, сообщив, что послабления вступят в силу 4 мая. Гражданам можно будет посещать парки, заниматься спортом и передвигаться внутри регионов, соблюдая меры безопасности. В ограниченном режиме начнут работать бары и рестораны.

Великобритания, Борис Джонсон, коронавирус
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