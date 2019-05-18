Представлять США в Украине будет временный поверенный вместо посла

Вместо посла США в Украине может быть назначен временный поверенный, эту позицию может занять экс-посол США в Украине Уильям Тейлор. Об этом пишет ZN.ua со ссылкой на собственные дипломатические источники.
В Белом доме «хотели бы сделать в Киев политическое назначение», и по данным источников, среди первых рассматривалась кандидатура Рудольф Джулиани.
«Но осуществить это в нынешних условиях практически невозможно, поскольку политический назначенец Трампа вряд ли пройдет утверждение Конгрессом. Поэтому вскоре в Киев будет назначен временный поверенный, который, судя по всему, будет руководить посольством минимум год, а то и до самых президентских выборов-2020», — пишет СМИ.
По информации издания, наиболее вероятно назначение Уильяма Тейлора, работавшего послом в Киеве в 2006–2009 гг.
«Ему Госдеп сделал предложение, над которым исполнительный вице-президент Института мира США еще думает», — пишет ZN.ua.
Напомним, что посол США в Украине Мари Йованович завершит работу в этой должности 20 мая, хотя должна была сложить полномочия в июле на фоне скандала с вмешательством украинских политиков в американские выборы.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016