Представлять США в Украине будет временный поверенный вместо посла

Вместо посла США в Украине может быть назначен временный поверенный, эту позицию может занять экс-посол США в Украине Уильям Тейлор. Об этом пишет ZN.ua со ссылкой на собственные дипломатические источники.

В Белом доме «хотели бы сделать в Киев политическое назначение», и по данным источников, среди первых рассматривалась кандидатура Рудольф Джулиани.

«Но осуществить это в нынешних условиях практически невозможно, поскольку политический назначенец Трампа вряд ли пройдет утверждение Конгрессом. Поэтому вскоре в Киев будет назначен временный поверенный, который, судя по всему, будет руководить посольством минимум год, а то и до самых президентских выборов-2020», — пишет СМИ.

По информации издания, наиболее вероятно назначение Уильяма Тейлора, работавшего послом в Киеве в 2006–2009 гг.

«Ему Госдеп сделал предложение, над которым исполнительный вице-президент Института мира США еще думает», — пишет ZN.ua.

Напомним, что посол США в Украине Мари Йованович завершит работу в этой должности 20 мая, хотя должна была сложить полномочия в июле на фоне скандала с вмешательством украинских политиков в американские выборы.