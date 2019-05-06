У Зеленского подтвердили неизменность курса Украины на ЕС и НАТО

Избранный президент Украины Владимир Зеленский планируют поддерживать курс действующего лидера Петра Порошенко на интеграцию страны в Европейский союз и в НАТО. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил советник Зеленского по вопросам коммуникации с международными партнерами Святослав Юраш.
«Всю избирательную кампанию мы постоянно повторяли про Евроатлантику, курс на которую мы прекращать не собираемся. Более того, мы собираемся его всячески поддерживать», сказал он.
Юраш также подчеркнул, что и сам Зеленский в ходе избирательной кампании обозначил свою позицию по этому вопросу. В частности, избранный президент ранее заявлял, что не собирается менять курс Украины на интеграцию в Европейский союз, а для подтверждения курса на членство в НАТО, по его мнению, необходимо провести референдум.
Напомним, что 19 февраля Петр Порошенко подписал изменения в конституцию Украины, в которой теперь закреплена формулировка о «европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины». Одновременно в статью о полномочиях самого президента вписана фраза о том, что он становится «гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Европейском союзе и НАТО».
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