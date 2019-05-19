У Зеленского обнародовали план на день инаугурации

В команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского обнародовали план торжественных мероприятий на 20 мая по случаю его вступления на пост главы государства.
Согласно сообщению пресс-службы Зеленского, его участие в торжественном заседании Верховной Рады по случаю принятия присяги украинскому народу запланировано с 10:00 до 11:00.
С 11:05 до 11:20 Зеленский примет участие в церемонии представления командующих видами Вооруженных Сил Украины и в церемонии поднятия государственного флага Украины, которые состоятся в Мариинском дворце.
До 11:50 запланировано приветствие президентом Украины и первой леди, Еленой Зеленской, глав иностранных делегаций в Мариинском дворце.
«12:00-13:30 — участие президента Украины в принятии для глав иностранных делегаций по случаю вступления на пост президента Украины в Мариинском дворце, 14:30 — ориентировочно 17:00 — двусторонние встречи президента Украины с главами иностранных делегаций в администрации президента» , - сообщили в пресс-службе Зеленского.
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