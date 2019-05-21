Экс-глава Службы безопасности Украины и бывший вице-премьер-министр времен президентства Виктора Януковича Валерий Хорошковский вернулся в Украину. Об этом журналисты «Схем» узнали из трех источников, независимых друг от друга, передает «Радио Свобода».

Хорошковский прилетел в Киев частным рейсом во вторник, 21 мая.

Напомним, что Валерий Хорошковский — бывший владелец телеканала «Интер». Работал на должностях министра экономики в правительстве Виктора Януковича, председателя Государственной таможенной службы при президентстве Виктора Ющенко, председателя Службы безопасности при президентстве Виктора Януковича, министра финансов и первого вице-премьера в правительстве Николая Азарова.

Входил в так называемую политическую группу Фирташа-Левочкина.

Валерий Хорошковский уехал из Украины в 2012 году. По данным СМИ, жил в Монако. Перед переездом у него был конфликт с Николаем Азаровым.