Экс-глава Службы безопасности Украины и бывший вице-премьер-министр времен президентства Виктора Януковича Валерий Хорошковский вернулся в Украину. Об этом журналисты «Схем» узнали из трех источников, независимых друг от друга, передает «Радио Свобода».
Хорошковский прилетел в Киев частным рейсом во вторник, 21 мая.
Напомним, что Валерий Хорошковский — бывший владелец телеканала «Интер». Работал на должностях министра экономики в правительстве Виктора Януковича, председателя Государственной таможенной службы при президентстве Виктора Ющенко, председателя Службы безопасности при президентстве Виктора Януковича, министра финансов и первого вице-премьера в правительстве Николая Азарова.
Входил в так называемую политическую группу Фирташа-Левочкина.
Валерий Хорошковский уехал из Украины в 2012 году. По данным СМИ, жил в Монако. Перед переездом у него был конфликт с Николаем Азаровым.
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