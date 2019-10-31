Богдан рассказал, как Хорошковский консультирует новую власть

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан заявляет, что украинский бизнесмен, бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Валерий Хорошковский дает рекомендации главе Государственной таможенной службы Максиму Нефьодову.

«Да, он нас консультирует. Но реальным руководителем таможни является Максим Нефьодов. Я в него очень сильно верю, и это мое личное и надежда, к которой я приложил максимум усилий, чтобы дать возможность ему работать, чтобы он реализовал эти свои идеи. К сожалению, у него сейчас не очень получается. Или, скажем так, очень не получается» — сказал Богдан во второй части интервью интернет-изданию «Украинская правда», опубликованной в четверг утром.

Богдан подчеркнул, что Хорошковский «абсолютно не может быть» теневым руководителем таможни.

«Все сказали (эксперты, специалисты, таможенники, экономисты — Ред.), что когда Валерий Иванович был главой таможни, то доходы за 2 года выросли в 4 раза. И все — и его недруги, и друзья его, и различные политические лагеря — рекомендовали нам прислушаться. Потому что, кроме теоретиков, в Украине есть только один практик, который реально это реализовывал», — заявил руководитель Офиса президента.

В то же время, отвечая на вопрос, прислушивается ли Нефьодов к Хорошковскому, Богдан сказал, что не знает.

«Мы не влияем на то, прислушивается ли — не прислушается. Он изучает, где критические точки, как это изменить, как исправить. Процессы, которые имеют последствия, и дает какие-то рекомендации», — добавил он.

Также, по словам Богдана, назначение Хорошковского на должность маловероятно, поскольку у него уже есть «политический бэкграунд», однако на его взгляд, это было бы «наверное, правильное решение».

Как сообщалось, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он встречался Хорошковским для обсуждения «очень серьезного вопроса», но речи о какой-либо должности для него не шло.

Президент также заверил, что Хорошковский не влияет на деятельность кого-либо из его команды.