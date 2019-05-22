Реформа энергорынка делает потребителя центральной фигурой, - политолог

В результате реформы рынка электроэнергии в Украине появится конкуренция на оптовом сегменте, у потребителя будет возможность выбирать предложения как напрямую от производителей, так и от поставщиков электроэнергии, цены будут формироваться на рыночной основе, потребитель будет центральной фигурой. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил политолог Кирилл Сазонов.
«Мы от советской системы переходим к нормальному рынку. Рынок — это где потребитель центральная фигура. Вы покупаете у кого захотите. За вас начинают конкурировать» — сообщил Сазонов.
После открытия оптового рынка, по мнению политолога, сложатся все предпосылки для снижения цены электроэнергии в силу конкуренции между ее производителями — генерирующими компаниями.
«Когда за вас конкурируют, как вас убедить купить именно у меня, например? Только цена. Поэтому, естественно, цены, скорее всего, пойдут вниз. Потому что кто начнет цены задирать цены, тот автоматически теряет клиентов, теряет потребителей, оказывается неэффективным» — уверен политолог Сазонов.
Напомним, в соответствии с обязательствами перед Европейским Энергосообществом Украина должна имплементировать положения Третьего энергопакета ЕС, цель которого провести либерализацию рынка электроэнергии и стимулировать развитие конкуренции среди поставщиков электроэнергии. Реформа рынка электроэнергии предусматривает внедрение европейской модели, которая будет стимулировать в Украине конкуренцию и появление новых участников рынка.
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