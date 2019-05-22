Зеркаль заявила, что останется работать в МИД

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сообщила, что и в дальнейшем будет работать на этой должности. Об этом она написала в среду на своей странице в Facebook.

«Для того, чтобы снять все предостережения и беспокойство после всех кадровых указов с моим именем. Прежде всего, моя должность и роль в дипломатической службе не изменились — заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции. Я очень люблю то, чем я занималась, занимаюсь и, надеюсь, дальше буду заниматься», — подчеркнула она.

Чиновница напомнила, что все важные проекты ее профессиональной жизни касаются утверждения верховенства права в Украине, в отношениях с партнерами и в мире. «Это длительные процессы, требующие выдержки и взвешенности», — добавила она.

«Хочу поблагодарить всех за теплые отзывы в контексте моего возможного назначения и за доверие. Возможно, это когда-то и произойдет. Должности важные в контексте достижения целей, моей целью является продвижение и защита интересов Украины. А карьерные решения не должны идти вразрез с собственными ценностями и принципами. Поэтому, после проведенной инаугурации, подготовки и проведения 19 двусторонних встреч Президента, продолжаю реализацию определенных задач и планов в Министерстве иностранных дел. У нас много вызовов, дел и идей, которыми надо заниматься ежедневно», — подчеркнула Зеркаль.

Она также отметила, что внешняя политика — общее дело Президента и МИД. «Поэтому взаимодействие, конструктив и взаимоуважение являются критически важными. Мы — одна команда, и страна у нас одна», — написала заместитель министра.

По словам Зеркаль, следующий важный пункт в ее календаре — 25 мая, когда Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге объявит решение относительно украинских военных кораблей и моряков, захваченных Россией в районе Керченского пролива.

Как сообщалось, накануне на сайте президента Украины был обнародован указ № 309 о назначении Зеркаль заместителем главы Администрации президента, который потом исчез.

22 мая президент Владимир Зеленский подписал указ об отмене назначения Зеркаль на должность заместителя главы Администрации Президента Украины.

Впоследствии Зеленский назначил заместителем главы АП дипломата Вадима Пристайко.