Зеркаль планирует завтра написать заявление об увольнении

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль планирует написать заявление на увольнение 28 ноября.

Об этом она сказала Укринформу.

«Я возвращаюсь в Киев в среду, в четверг я подаю заявление», — заявила Зеркаль, которая в начале недели осуществляла визит в Берлин.

При этом дипломат заверила, что «всегда остается в процессах», даже если формально по ним уже не работает.

«У нас нет преемников, людей, которые могут прийти и понимать, что они делают. Ведь когда эксперты становятся министрами — это хорошо, но у них остается менталитет экспертов», — отметила Зеркаль.

Как сообщалось, Зеркаль 19 ноября подтвердила, что уйдет с должности в Министерстве иностранных дел после того, как 21 ноября проведет процессуальное слушания в Гааге по новому арбитража, касающемуся военных кораблей и украинских моряков, захваченных год назад Россией. Свое решение Зеркаль объяснила тем, что «не может оказывать сопротивление, будучи дипломатом внутри Министерства иностранных дел, выполняющем решения президента».