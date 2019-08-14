Войти
Разумков прокомментировал идею забрать у партий госфинансирование
резонанс
Разумков прокомментировал идею забрать у партий госфинансирование
Супрун сходила в Офис президента «обсудить реформы»
позиция
Супрун сходила в Офис президента «обсудить реформы»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

кадры
RSS

Зеркаль уходит из МИД

73
Зеркаль уходит из МИД

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила о намерении завершить свою работу в Министерстве иностранных дел. Об этом Зеркаль сказала в интервью изданию BBC Украина.

«Думаю, что я отработала все свои задачи. Сегодня исполняется пять лет, как я была назначена на эту должность на заседании Кабмина. И за эти пять лет мне вместе с коллегами удалось выполнить все задачи, которые я ставила перед собой, которые были перед Министерством иностранных дел в тех плоскостях, где я работала», — заявила Зеркаль.

«Сейчас у меня задача определиться по процедурным вопросам в арбитраже в отношении моряков. И, думаю, этим я буду завершать свою каденцию в МИДе. Надо двигаться дальше», — подчеркнула она.

При этом на вопрос, планирует ли она работать в посольстве, Зеркаль ответила, что «не заинтересована покидать страну».

«Я считаю, что в Украине есть много задач, которые являются более интересными, чем работа послом. Поэтому буду учитывать, где буду нужна ... или не нужна», — добавила она.

Также заместитель министра сказала, что предложений к ней относительно нового трудоустройства после истории с занятием должности заместителя главы МИД не поступало.

«Понимаете, когда вы пять лет занимаетесь какой-то проблематикой, вы какие-то дела завершаете, какие-то — ставите на курс логического завершения. И оставаться с этим — неинтересно. Я понимаю, что возвращаются многие мои коллеги, которые могут завершать дела, которые мы начали», — сказала Зеркаль.

В этой связи она сказала, что меморандумы в Международный суд ООН и Арбитражный трибунал по морскому праву уже поданы, они рассматриваются судами.

«Мы сейчас фактически уже на середине процесса, и сейчас ждем решения, которое должно быть до конца года. Первое решение должно быть по нарушениям морской конвенции в связи с незаконными действиями РФ в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. Мы ожидаем, что это будет сентябрь — максимально октябрь. Это зависит от арбитров, — когда они будут готовы с решением. Пока окончательной коммуникации не было. И до конца декабря будет решение по юрисдикции по нарушениям международной конвенции по запрещению финансирования терроризма и расовой дискриминации», — заявила Зеркаль.

Читайте также: США могут начать размещать гособлиации с отрицательной доходностью

«То есть, последние месяцы этого года будут определяющими с точки зрения того, как мы прошли первую стадию по юрисдикции. После принятия решения по юрисдикции в судах будет определенный период тишины, когда суды будут рассматривать меморандумы — наш и российский. И потом, думаю, не раньше, чем через полтора года, будут назначены следующие слушания по существу», — заявила она.

В то же время Зеркаль высказала мнение, что нужно дать возможность поработать другим.

МИД, Елена Зеркаль
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 14 августа 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Nord Stream – 2 или Жизнь после минимизации объемов транзита

Несмотря на переход лета в отпускную фазу, есть несколько тем, которые являются постоянным генератором новостей - подготовка к работе нового парламента, курс гривны и будущее украинского газового транзита. Касательно транзитного вопроса постараюсь кое-что прояснить.
Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

Как оставаться креативным и придумывать новые идеи

Люди по природе творческие существа. Но иногда у нас не получается раскрыть в себе эти способности. Вот пять способов стать более креативными, независимо от того, собираетесь ли вы написать роман или научиться играть на музыкальном инструменте.
Виталий Кулик
Виталий Кулик
директор Центра исследований проблем гражданского общества

Зависимость от российских минеральных удобрений – это тоже «газовая игла»

15 мая 2019 года Кабинет Министров Украины расширил список товаров, подлежащих полному запрету на ввоз из России в Украину. В перечень попали и минеральные удобрения из РФ. Что важно – попали не только азотные удобрения, которые в Украине традиционно производят государственный «Одесский припортовый завод», предприятия группы OstChem Дмитрия Фирташа и ДнепрАзот Игоря Коломойского, но и так называемые комплексные (сложные), которые производят государственный «Сумыхимпром» и находящийся в частных руках Днепровский завод минеральных удобрений (ДЗМУ).
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016