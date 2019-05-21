И у компании ДТЭК, и у «Одессаоблэнерго» и «Киевоблэнерго» отсутствуют механизмы влиять на увеличение цены – Юлия Боровик

Недавно Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение группе ДТЭК на приобретение акций «Киевоблэнерго» и «Одессаоблэнерго». В СМИ идет много дискуссий относительно того, как это событие отразится на энергетическом рынке. Позицию АМКУ прокомментировала кандидат экономических наук, эксперт в области конкурентной политики Юлия Боровик.

— Первое, что интересует общественность — скажется ли смена собственников «Киевоблэнерго» и «Одессаоблэнерго» на структуре рынка поставок электроэнергии? Ведь закон «О рынке электроэнергии» предусматривает, что операторы систем распределения не могут осуществлять деятельность по поставке электроэнергии.

— Начнем с истории. До 2018 году все энергораспределяющие компании осуществляли два вида деятельности: распределение электрической энергии и поставку электрической энергии по регулируемому тарифу. Таким образом, если бы покупка «Киевоблэнерго» и «Одессаоблэнерго» была осуществлена несколько лет назад, то это означало бы, что компания, которая покупает энергораспределяющие компании, получила бы дополнительно долю на рынке поставок электроэнергии.

Однако с 2019 года распределительные компании не осуществляют деятельность по поставке электрической энергии. Это является следствием реализации требований Закона Украины «О рынке электрической энергии» касательно отделения деятельности по распределению электрической энергии от деятельности по производству, передаче и поставке электрической энергии. Таким образом, на сегодняшний день единственным видом экономической деятельности, осуществляемой «Киевоблэнерго» и «Одессаоблэнерго» (так же как и любой другой энергораспределительной компании) является исключительно распределение электрической энергии.

— Объясните, пожалуйста, особенности работы энергораспределительных компаний. Не создает ли приобретение двух облэнерго холдингом ДТЭК монополии на национальном рынке распределения электроэнергии? Такие опасения также звучали.

— Как известно, энергораспределяющие компании являются субъектами естественной монополии. Напомним, что естественная монополия — это ситуация на рынке при которой более эффективно существование одного единственного продавца, а конкуренция или невозможна или технологически затруднена. Например, мы не можем представить себе, чтобы в доме были подведены линии электропередач трех или пяти различных компаний и мы могли бы свободно переключаться между ними. Это практически невозможно как с технологической точки зрения, так и с точки зрения величины расходов, которые должны понести такие предприятия для строительства параллельных ЛЭП. Учитывая эту особенность, распределение электрической энергии отнесено к сферам естественных монополий что закреплено в Законе Украины «О естественных монополиях».

Следует отметить, что в Украине не существует единого общенационального естественно монопольного рынка распределения электрической энергии. Ведь деятельность каждого ОСР ограничивается территорией на которой размещены его сети. То есть, отечественные региональные рынки услуг распределения электроэнергии является по своей сути территориальными рынками, а их операторы не могут конкурировать друг с другом, поскольку функционируют на разных территориях. То есть, каждый ОСР является субъектом естественной монополии в пределах расположения собственной системы сетей, являясь единственным участником соответствующего территориального рынка с долей 100%. Поэтому, независимо от того, кто покупает энергораспределительные компании, меняется только субъект права собственности.

Покупка компанией «ДТЭК Нефтегаз» акций «Одессаоблэнерго» и «Киевоблэнерго» не повлияет на рыночные доли занимающих указанные облэнерго на рынке услуг распределения электрической энергии на территории Одесской и Киевской областей. А поскольку ни «Киевоблэнерго», ни «Одессаоблэнерго» не смогут функционировать на рынке услуг поставки электроэнергии из-за требования вертикального разделения, то следовательно влияния сделки на этот рынок ожидать не стоит.

— По состоянию на начало года группа ДТЭК была лидером украинского рынка поставок электроэнергии — 31%. Как приобретение ею пакетов акций «Киевоблэнерго» и «Одессаоблэнерго» может повлиять на рыночную долю ДТЭК в поставках электроэнергии?

— Не повлияет вследствие указанных выше причин. Покупка группой компаний ДТЭК предприятий «Одессаоблэнерго» и «Киевоблэнерго», осуществляющих деятельность исключительно на рынках распределения электроэнергии, не будет способствовать увеличению совокупной доли ДТЭК в поставках электроэнергии.

Более того, по данным НКРЭКУ январь 2019 продемонстрировал стремительный рост конкуренции на рынке поставок электроэнергии. Только за один месяц — январь 2019 — в результате введения новой модели электроснабжения, количество поставщиков по свободным ценам (ПСЦ) выросло в разы. Наименьшим был прирост в Волынской, Запорожской и Харьковской областях — втрое, а наибольшим — в Черновицкой, где количество поставщиков по свободным ценам выросло в 26 раз (с 2 до 51).

Очевидной причиной такого резкого падения уровня концентрации является изменение регуляторной среды рынка. Отделение естественно монопольного вида деятельности по распределению электрической энергии от потенциально конкурентного — ее поставки обусловило существенный прирост количества электропоставщиков, а с ним и изменение структуры поставок в целом. Если до старта реформы около 90% потребителей покупали электроэнергию у поставщиков по регулируемому тарифу (по данным НКРЭКУ), то только за один месяц (январь 2019) их доля сократилась до 48,4% и ожидается дальнейшее сокращение.

А это значит, что несмотря на то, что группа компаний ДТЭК состоянию на январь 2019 все еще оставалась лидером отечественного рынка поставок электрической энергии с суммарной рыночной долей 31,24%, тенденция к ее снижению очевидна, а покупка компаний «Одессаоблэнерго» и «Киевоблэнерго» не будет иметь никакого структурного эффекта на соответствующем рынке.

— Может ли концентрация группой ДТЭК пакетов акций «Киевоблэнерго» и «Одессаоблэнерго» предоставить компании возможность самостоятельно повышать эти тарифы и ставки? Не возникнут ли негативные ценовые эффекты (в т.ч. для населения)?

— Конечно, нет. Согласно Закону Украины «О естественных монополиях» деятельность, относящаяся к сфере естественных монополий подлежит государственному регулированию, предметом которого, среди прочего, являются цены и тарифы на товары, производимые этими субъектами. Функцию регулирования цен на рынках услуг распределения электрической энергии возложена исключительно на НКРЭКУ.

Расчет тарифов на услуги распределения осуществляется в соответствии с Порядком установления тарифов на услуги по распределению электрической энергии. Согласно этому документу, ОСР должен представить все необходимые документы с соответствующими расчетами и достоверными данными о деятельности компании. На основании этих данных, НКРЭКУ устанавливает тарифы для каждого отдельного ОСР.

Если предположить гипотетическую ситуацию, при которой субъекты хозяйствования могут подавать Регулятору недостоверные данные, как например, «раздутые» статьи прогнозируемых расходов с целью увеличения расчетной цены на услуги распределения, то стоит отметить, что эта возможность также ограничена. В частности, законом «О рынке электрической энергии» предусмотрена ответственность за непредоставление, предоставление заведомо недостоверной информации в виде штрафа. Кроме того, в случае установления факта предоставления в НКРЭКУ недостоверной информации Регулятор имеет право отказать таким ОСР в установлении тарифа по предоставленным лицензиатом расчетам или установить тарифы по собственной инициативе, уменьшив необходимый доход лицензиата на сумму до 10% от рассчитанного с учетом степени причиненного вреда и потенциальных последствий.

Итак, это доказывает, что и у компании ДТЭК, и отдельно у «Одессаоблэнерго» и «Киевоблэнерго», отсутствуют прямые и косвенные механизмы влиять на увеличение цены с целью получения дополнительной прибыли. При этом покупка ДТЭК этих ОСР не повлияет на изменение этого положения.

— Установление тарифа на услуги по распределению электроэнергии предусматривает также и общественные слушания в НКРЭКУ, на которых будут присутствовать все заинтересованные стороны и СМИ. Значит ли это, что существуют возможности для общественного контроля при установлении НКРЭКУ тарифа для «Киевоблэнерго» и «Одессаоблэнерго»?

— Именно так. Процедура установления тарифов предусматривает этап обсуждения вопросов по установлению тарифов на открытых слушаниях НКРЭКУ, на которых могут присутствовать все заинтересованные лица: потребители, общественные организации, местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, средства массовой информации. Кроме того, перед вынесением вопроса об установлении цен на открытое обсуждение НКРЭКУ, ОСР публикует на своем официальном сайте сообщение и обоснование необходимости установления цен или изменений к ним, а также срок, в течение которого принимаются замечания и предложения и адрес, по которому необходимо их отправлять.

Таким образом, установление тарифов осуществляется с учетом осведомленности всех заинтересованных сторон на основе гласности, открытости и обеспечения беспрепятственного доступа всех заинтересованных лиц к информации.

— Исходя из ранее заданных вопросов и полученных ответов, получается, что у «Киевоблэнерго» и «Одессаоблэнерго» нет возможности влиять на цену услуги по распределению электроэнергии с целью получения дополнительной прибыли?

— Совершенно верно. Законодательством исключается любое воздействие энергораспределительных компаний на цены на услуг по распределению электрической энергии. Решающая роль в установленные цен принадлежит государству в лице НКРЭКУ.

— А смогут ли операторы систем распределения прекращать свою деятельность или уменьшать объемы услуг и таким образом создавать искусственный дефицит электроэнергии? И таким образом пытаться получить дополнительную прибыль?

— Это невозможно. Законом Украины «О рынке электрической энергии» определено: «субъекты хозяйствования, осуществляющие распределение электроэнергии, и признанные такими, что занимают монопольное положение на рынке электрической энергии, не могут прекращать свою деятельность или уменьшать ее объем с целью создания дефицита электрической энергии». Учитывая, что «Одессаоблэнерго» и «Киевоблэнерго» являются субъектами естественной монополии, уменьшать распределение электрической энергии с целью создания дефицита им запрещено в качестве антимонопольного ограничения.

Кроме того, если бы такого запрета и не было, у «Одессаоблэнерго» и «Киевоблэнерго» (как и у других энергораспределительных компаний) отсутствуют возможности уменьшать объемы распределения электрической энергии.

Во-первых, услуги по распределению электроэнергии по своей сути являются услугами транспортировки электроэнергии, объемы реализации которой определяются в соглашениях между поставщиком и потребителем. При таких обстоятельствах ОСР выполняет только так называемую «транспортную функцию».

Ограничение услуг распределения вызовет нарушения в системе производство-потребление, процессов, которые должны осуществляться одновременно в режиме реального времени. Эффективное и надежное распределения электрической энергии является составной частью безопасности поставок, которую ОСР должны обеспечивать в пределах своей компетенции. Контроль за соблюдением энергораспределительными предприятиями безопасности параметров осуществляет Государственная инспекция энергетического надзора Украины.

Во-вторых, прекращение поставок электрической энергии потребителям, не допускающих нарушений своих договорных обязательств перед оператором системы передачи, оператором системы распределения и электропоставщиком считается правонарушением и влечет ответственность в виде штрафа от 5000 до 100 000 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Исключение составляют отключения, вызванные плановыми ремонтами или незапланированными или вынужденными отключениями (например отказ оборудования или срабатывание системы защиты).

В-третьих, Централизованное оперативно-диспетчерское управление Объединенной энергетической системой Украины организовано по иерархической структуре, предусматривающей обязательную подчиненность низших уровней оперативного управления высшим. Все оперативные команды ГП «Укрэнерго» подлежат бесспорному выполнению всеми субъектами хозяйствования, объекты электроэнергетики которых подключены к ОЭС Украины. Ответственность за соблюдение режимов электропотребления несут руководители и оперативный персонал ОСР.

Так что энергораспределяющие компании не могут уменьшать объемы предоставления услуг распределения электрической энергии с целью создания дефицита на рынке.

— Каким является международный опыт регулирования рынков естественных монополий (в том числе в сфере распределении электроэнергии)?

— Мировой опыт регулирования рынков естественных монополиях существенно отличается в зависимости от стран и отраслей в составе которых функционируют рынки естественных монополий. Общим в мировой практике регулирования отраслей с естественно монопольным компонентом является либерализация потенциально конкурентных рынков и регулирование естественно монопольных сегментов.

Анализируя опыт регулирования на рынках распределения электрической энергии, интересен опыт Польши, в которой лицензию на распределение электрической энергии имеют более 300 субъектов хозяйствования. Многие из них, однако, являются крупными промышленными предприятиями, такими как сталелитейные заводы, имеющими собственную сеть и распределяющими энергию соседним предприятиям. Для большинства компаний и домохозяйств электроэнергию распределяют 5 крупнейших энергораспределительных компаний.

На местном уровне операции по распределению также проводятся другими компаниями со своими собственными энергетическими сетями, например, частная вертикально-интегрированная компания Polenergia с собственной сетью ЛЭП или PKP Energetyka (Польска государственная железнодорожная компания), которая предлагает свои услуги клиентам, расположенным вблизи электрифицированных железнодорожных сетей.

Наибольшей распределительной компанией электроэнергии в Польше является Tauron Dystrybucja S.A. — эта компания является частью группы Tauron Capital Group. Она распределяет электрическую энергию на территории южной Польши площадью 57 940 км2, имеет более 4 млн. потребителей. Компания была основана в 2010 году, объединив местные распределительные компании. В настоящее время бывшие компании являются ее филиалами. Группа Таурон является второй по величине вертикально-интегрированной энергетической группой Польши, контролирующей полную цепочку стоимости, начиная от добычи угля и заканчивая продажей электрической энергии конечным потребителям. Таким образом, как показывает опыт Польши, предпочтение отдается вертикально-интегрированным предприятиям как наиболее эффективным организационным структурам в области электроэнергетики.