Садовой заявляет, что люди Порошенко пытаются снять его с должности мэра

Лидер партии «Самопомощь» Андрей Садовой заявляет, что его хотят отстранить от должности мэра Львова.

«Глава фракции Порошенко в городском совете Адамык, глава фракции „Свободы“ Лопачак, совместно с Козловским (также БПП) зарегистрировали постановление о досрочном прекращении полномочий мэра Львова», — написал он в Twitter.

«Интерес ребят прост. Лишить город легитимного мэра и грабить с размахом», — заявил Садовой.

По его словам, также активизируются различные «активисты с уголовными корнями, чтобы имитировать протесты».

«Ребята, хотите власти? Ее дают на выборах. Мы готовы к перевыборам и мэра и депутатов. А вы?», — заявил Садовой.

«Петр Порошенко, надеюсь что сценарий „хаос и грабеж“ депутатов от БПП с Вами не согласовывали», — добавил мэр Львова.