Садовой заявляет, что люди Порошенко пытаются снять его с должности мэра

Лидер партии «Самопомощь» Андрей Садовой заявляет, что его хотят отстранить от должности мэра Львова.
«Глава фракции Порошенко в городском совете Адамык, глава фракции „Свободы“ Лопачак, совместно с Козловским (также БПП) зарегистрировали постановление о досрочном прекращении полномочий мэра Львова», — написал он в Twitter.
«Интерес ребят прост. Лишить город легитимного мэра и грабить с размахом», — заявил Садовой.
По его словам, также активизируются различные «активисты с уголовными корнями, чтобы имитировать протесты».
«Ребята, хотите власти? Ее дают на выборах. Мы готовы к перевыборам и мэра и депутатов. А вы?», — заявил Садовой.
«Петр Порошенко, надеюсь что сценарий „хаос и грабеж“ депутатов от БПП с Вами не согласовывали», — добавил мэр Львова.
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