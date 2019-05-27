Зеленский обратился к депутатам Рады

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народным депутатам с призывом не превращать Верховную Раду в площадку для избирательных кампаний и начать наконец-то голосовать за реформаторские законопроекты.

«Призываю народных депутатов следующие два месяца не использовать трибуну Верховной Рады для личного пиара и не превращать украинский парламент в площадку для избирательных кампаний старых партий. (...) Нужно начать наконец-то голосовать за реформаторские законопроекты, которые были разработаны украинскими и западными специалистами», — написал он на своей странице в Фейсбуке в понедельник.

Зеленский подчеркнул, что такие законопроекты «годами остаются без рассмотрения, хотя их ждут граждане и страна».

«Единственное — не нужно их портить вашими традиционными коррупционными выходками», — добавил президент.

Он также выразил уверенность, что Центральная избирательная комиссия выполнит свои функциональные обязанности по организации избирательного процесса.

Внеочередные выборы Верховной Рады назначены на 21 июля.