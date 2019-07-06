Богдан предлагает завести дело на организаторов «мусорной блокады» Львова

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан считает, что высказывания мэра Львова Андрея Садового об организаторах «мусорной блокады» Львова в 2016 году фактически являются заявлением о совершении преступления, которое должно быть внесено в Единый реестр досудебных расследований и расследовано правоохранителями, в частности, Службой безопасности Украины. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В своем выступлении на представлении нового главы Львовской ОГА после предоставления ему слова президентом Украины Владимиром Зеленским мэр Львова отметил, что хотел бы начала реального расследования и чтобы «нелюди», которые подожгли Грибовичский полигон, делали блокаду, были наказаны«.

«Я уже озвучивал, что бывший президент Украины Петр Порошенко предлагал мне лично подписать соглашение. В соответствии с ним блокаду должны были снять, если бы фракция „Самопомич“ в парламенте занимала иную позицию. У меня даже есть копия этого документа. Я на этот сговор не пошел принципиально», — отметил Садовый.

Президент Зеленский и глава его Офиса Богдан предложили мэру Львова озвучить конкретные фамилии организаторов «мусорной блокады».

«Мы как раз привезли главу Службы безопасности Украины и хотим услышать конкретные фамилии людей из исполнительной власти и местной власти, которые способствовали этому давлению», — указал Зеленский.

Садовый на это ответил, что, по его мнению, окончательное решение должен принимать суд. «Я готов работать со следствием. Если соответствующие дела будут открыты, то Львовской горсовет предоставит всю необходимую информацию, потому что для меня важны объективность и честный результат», — заверил он.

После этого Богдан подчеркнул, что все заявления, которые озвучил Садовый, можно считать заявлением о преступлении. «Это экологическая безопасность государства, экологическая безопасность целого города, санитарная безопасность граждан. Такое заявление о преступлении нужно внести в ЕРДР, и думаю, что Служба безопасности может и должна эффективно расследовать, кто давал команду, кому, как выполняли, как блокировали, какие были задействованы подразделения, и соответствующие должностные лица», — заявил он.

Богдан отметил, что «если было нарушение трудовой дисциплины, то на основании этих данных уволить, а кто непосредственно давал и выполнять незаконные указания, их нужно привлечь к ответственности».