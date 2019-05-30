Болтон сравнил Brexit с объявлением независимости США

Советник президента США Дональда Трампа выразил свое мнение о перспективах Великобритании в результате выхода из Европейского союза (Brexit). Об этом сообщает Reuters.

«США однажды провозгласили свою независимость, и все прошло хорошо», — цитирует агентство Болтона.

Советник Трампа добавил, что президент США готов оказать Великобритании любую помощь по выходу из Евросоюза, какая только понадобится. Болтон также не согласился с тем, что Brexit представляет угрозу безопасности Великобритании.

Напомним, что затянувшийся процесс выхода Великобритании из Евросоюза оказался в тупиковой ситуации и привел к правительственному кризису в стране, в результате которого премьер-министр Тереза Мэй 24 мая объявила о своей отставке с поста главы правящей Консервативной партии.

В данный момент основным вопросом остается то, покинет ли Лондон Евросоюз по результатам так называемой сделки или же эта сделка не будет заключена. Политики признают, что в последнем случае Brexit пройдет для страны значительно болезненнее, и выход из состава Евросоюза в рамках сделки остается предпочтительным вариантом.