Болтон сравнил Brexit с объявлением независимости США

Советник президента США Дональда Трампа выразил свое мнение о перспективах Великобритании в результате выхода из Европейского союза (Brexit). Об этом сообщает Reuters.
«США однажды провозгласили свою независимость, и все прошло хорошо», — цитирует агентство Болтона.
Советник Трампа добавил, что президент США готов оказать Великобритании любую помощь по выходу из Евросоюза, какая только понадобится. Болтон также не согласился с тем, что Brexit представляет угрозу безопасности Великобритании.
Напомним, что затянувшийся процесс выхода Великобритании из Евросоюза оказался в тупиковой ситуации и привел к правительственному кризису в стране, в результате которого премьер-министр Тереза Мэй 24 мая объявила о своей отставке с поста главы правящей Консервативной партии.
В данный момент основным вопросом остается то, покинет ли Лондон Евросоюз по результатам так называемой сделки или же эта сделка не будет заключена. Политики признают, что в последнем случае Brexit пройдет для страны значительно болезненнее, и выход из состава Евросоюза в рамках сделки остается предпочтительным вариантом.
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