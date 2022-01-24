Власти уверяют, что причин для паники нет

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявляет, что в настоящее время никаких причин для паники в Украине нет.
«Я хотел бы обратиться ко всем вам, друзья и коллеги, немножко сбавить тот накал, который на сегодня существует. Существующая ситуация для нас полностью понятна. Нет на сегодня никаких причин для того, чтобы мы с вами паниковали», — сказал Данилов по результатам заседания СНБО в понедельник вечером.
При этом он подчеркнул, что ситуация в стране «абсолютно контролируемая».
«Является ли ситуация сложной? Она у нас сложная, я хочу вам напомнить, начиная с 2014 года», — резюмировал Данилов.
В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что угрозы функционированию национальной экономики в настоящее время отсутствуют, кроме дезинформационного давления.
«Угроз функционированию национальной экономики нет, кроме информационного, особенно дезинформационного давления. Других факторов, которые могут нанести дестабилизацию национальной экономике на сегодня нет», — сказал Шмыгаль.
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