Зеленский проведет заседание СНБО по ситуации на Донбассе

Следующее заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, а по факту первое полноценное заседание Совета в новом формате, будет посвящено ситуации на Донбассе и имеющимся в связи с боевыми действиями в регионе проблемам, заявляет секретарь СНБО Александр Данилюк.

«Первое полноценное заседание (СНБО — Ред.) будет посвящено проблемам на Востоке, с войной на Востоке нашей страны», — сказал Данилюк в ходе брифинга для СМИ по итогам заседания СНБО в пятницу в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

При этом он отметил, что только что завершавшаяся в администрации президента Украины встреча членов СНБО не являлась заседанием, а проходила в новом формате.

«Это был новый формат, совещание», — сказал Данилюк.

Отметим, что сегодня СНБО обсуждал ситуацию в энергетической сфере. Каких-то решений принято не было.