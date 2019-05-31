Зеленский проведет заседание СНБО по ситуации на Донбассе

Следующее заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, а по факту первое полноценное заседание Совета в новом формате, будет посвящено ситуации на Донбассе и имеющимся в связи с боевыми действиями в регионе проблемам, заявляет секретарь СНБО Александр Данилюк.
«Первое полноценное заседание (СНБО — Ред.) будет посвящено проблемам на Востоке, с войной на Востоке нашей страны», — сказал Данилюк в ходе брифинга для СМИ по итогам заседания СНБО в пятницу в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
При этом он отметил, что только что завершавшаяся в администрации президента Украины встреча членов СНБО не являлась заседанием, а проходила в новом формате.
«Это был новый формат, совещание», — сказал Данилюк.
Отметим, что сегодня СНБО обсуждал ситуацию в энергетической сфере. Каких-то решений принято не было.
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