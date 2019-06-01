Apple может заменить iTunes тремя разными приложеними

В понедельник, 3 июня, в Калифорнии начнется всемирная конференция для разработчиков на платформах Apple — Worldwide Developers Conference (WWDC). Доклады об обновлении операционных систем Apple и новом подходе компании к приложениям на мероприятии представят ее гендиректор Тим Кук и другие руководители Apple, сообщает со ссылкой на знакомые с ситуацией источники Bloomberg.
Новая концепция Apple, по данным собеседников агентства, состоит в том, чтобы сделать устройства компании более автономными. Так, более независимыми от iPhone и iPad станут часы Apple (Apple Watch).
Кроме того, компания, указали собеседники агентства, планирует запустить три новых приложения для Mac — Music, TV и Podcasts (для прослушивания музыки, подкастов и просмотра видео). Предполагается, что все они, замечает Bloomberg, смогут заменить медиаплеер iTunes, с помощью которого пользователи смартфонов почти на протяжении 20 лет смотрели видео и слушали музыку и подкасты.
Это, продолжает агентство, соответствует новой стратегии компании относительно медиа-приложений на iPhone и iPad. Без iTunes клиенты могут осуществлять навигацию между своими гаджетами Apple через приложение Music, указывает Bloomberg.
Остальных деталей об этом решении оно не приводит. Причин, почему в Apple решили отказаться от iTunes, Bloomberg не называет. Медиаплеер iTunes компания запустила в 2001 году.
Для других приложений, по информации источников агентства, Apple готовит «основные обновления». Это, в частности, ожидает приложения «Здоровье», «Карты», «Сообщения», Apple Books, Home и Mail. Также в одно приложение, по данным агентства, разработчики собираются объединить Find my iPhone и Find My Friends.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016