Немецкие эксперты оценили потери экономики Донбасса из-за войны

Валовой региональный продукт (ВРП) в расчете на душу населения Донецкой области сократился в 2013–2016 годах в среднем на 43% по отношению к базовому году, а Луганской области — на 52%, вследствие войны в Донбассе, подсчитали экономисты Немецкого института экономических исследований (DIW Berlin) Юлия Блущ и Марика Валенте.

По их собственным утверждениям, это первая известная попытка «эмпирически оценить экономический эффект» конфликта на Донбассе.

Для Донецкого региона ВРП на душу населения упал на $4 630. Для Луганского — на $3 326.

Донбасс до войны представлял особую экономическую значимость для Украины, отмечают исследователи. До 2014 года на его долю приходилось около 25% украинского экспорта и более 15% инвестиций в основной капитал.

Авторы исследования DIW Berlin построили модель, по которой сравнили гипотетический ВВП Украины вместе с Донбассом в контрфактическом сценарии (если бы войны не было) и фактический ВВП Украины без Донбасса в реальности. Контрфактическая динамика ВВП Украины с учетом Донбасса оценивалась исходя из динамики ВВП контрольной группы стран бывшего Советского Союза и Восточной Европы (за исключением России).

Сопоставление контрфактического и наблюдаемого ВВП показало, что Украина лишилась в среднем 15,1% подушевого ВВП в военный период (2013–2017 годы), или 9,2% ВВП в 2014 году, 19,6% ВВП в 2015 году, 19,8% ВВП в 2016 году и 21,7% ВВП в 2017 году.

Экономисты также провели региональный анализ, который подтвердил «разрушительные» последствия войны для экономик Донецкой и Луганской областей.

Авторы указывают, что оценка потерь ВВП (ВРП) — это только часть общей картины, полноценный анализ должен включать также «эффекты на человеческий капитал, социальные и психологические эффекты, а также миграционную динамику». «Более того, поскольку конфликт продолжается, нужно продолжать исследование по мере поступления новых данных», — указали они.