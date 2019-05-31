Немецкие эксперты оценили потери экономики Донбасса из-за войны

Валовой региональный продукт (ВРП) в расчете на душу населения Донецкой области сократился в 2013–2016 годах в среднем на 43% по отношению к базовому году, а Луганской области — на 52%, вследствие войны в Донбассе, подсчитали экономисты Немецкого института экономических исследований (DIW Berlin) Юлия Блущ и Марика Валенте.
По их собственным утверждениям, это первая известная попытка «эмпирически оценить экономический эффект» конфликта на Донбассе.
Для Донецкого региона ВРП на душу населения упал на $4 630. Для Луганского — на $3 326.
Донбасс до войны представлял особую экономическую значимость для Украины, отмечают исследователи. До 2014 года на его долю приходилось около 25% украинского экспорта и более 15% инвестиций в основной капитал.
Авторы исследования DIW Berlin построили модель, по которой сравнили гипотетический ВВП Украины вместе с Донбассом в контрфактическом сценарии (если бы войны не было) и фактический ВВП Украины без Донбасса в реальности. Контрфактическая динамика ВВП Украины с учетом Донбасса оценивалась исходя из динамики ВВП контрольной группы стран бывшего Советского Союза и Восточной Европы (за исключением России).
Сопоставление контрфактического и наблюдаемого ВВП показало, что Украина лишилась в среднем 15,1% подушевого ВВП в военный период (2013–2017 годы), или 9,2% ВВП в 2014 году, 19,6% ВВП в 2015 году, 19,8% ВВП в 2016 году и 21,7% ВВП в 2017 году.
Экономисты также провели региональный анализ, который подтвердил «разрушительные» последствия войны для экономик Донецкой и Луганской областей.
Авторы указывают, что оценка потерь ВВП (ВРП) — это только часть общей картины, полноценный анализ должен включать также «эффекты на человеческий капитал, социальные и психологические эффекты, а также миграционную динамику». «Более того, поскольку конфликт продолжается, нужно продолжать исследование по мере поступления новых данных», — указали они.
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