Зеленский назначил на должность уволенного Порошенко чиновника

Президент Владимир Зеленский снова назначил Николая Кулебу на должность уполномоченного президента по правам ребенка. Соответствующий указ от 1 июня обнародован на сайте президента.

«Назначить Кулебу Николая Николаевича уполномоченным президента Украины по правам ребенка», — говорится в тексте.

Напомним, что Кулеба занимал должность уполномоченного президента по правам ребенка с 18 декабря 2014 года. 19 мая этого года тогдашний президент Петр Порошенко подписал указ об его увольнении с должности.