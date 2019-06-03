В Раду могут пройти всего четыре партии, – опрос

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то в парламент по 5-процентному барьеру могли бы пройти партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность» (бывшая БПП), «Батькивщина», свидетельствуют результаты роллингового исследования, проведенного Центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко.
Согласно обнародованным в агентстве «Интерфакс-Украина» в понедельник данным, партию «Слуга народа» готовы поддержать 30,8% из всех опрошенных, «Оппозиционную платформу — За жизнь» — 8,2%, «Европейскую солидарность» — 7,9%, ВО «Батькивщина» — 7% респондентов.
Партия «Сила и честь» Игоря Смешко набрала бы 4,8%, «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко — 3,5%.
За партию «Голос», лидером которой является певец и музыкант Святослав Вакарчук, поддержали бы 2,5% опрошенных.
Исследование электоральных ориентаций населения Украины было проведено в период с 15- по 31 мая. Всего по Украине было опрошено 2100 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
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