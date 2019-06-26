Опрос группы «Рейтинг»: Вакарчук вышел на третье место

В Верховную Раду 9 созыва имеют шансы попасть 5 политических сил. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» 20-24 июня.

45,3% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями, поддерживают партию «Слуга народа ».

Также проходной барьер преодолевают «Оппозиционная платформа — За жизнь» (12,1%), партия «Голос» (8,4%), «Европейская Солидарность» (7,2%) и «Батькивщина» (7,0% ).

Партию «Сила и честь» готовы поддержать 3,4%, Радикальную партию — 2,5%.

Рейтинг других политических сил — менее 2%.

Опрос проходил 20-24 июня среди 2000 респондентов от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.