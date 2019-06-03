Стало известно имя пресс-секретаря Зеленского

Президент Владимир Зеленский назначит на должность своего пресс-секретаря журналистку Юлию Мендель. Соответствующую информацию «Украинской правде» подтвердили источники в Администрации президента.
По словам собеседника УП, соответствующий указ о назначении Мендель должны опубликовать 3 июня в 13.30.
Журналистка якобы выиграла конкурс на должность, который 30 апреля объявил новоизбранный президент.
По состоянию на 3 мая на конкурс спикера Зеленского направилось 3000 человек. Среди кандидатов были профессиональные журналисты, пиар-менеджеры, телеведущие, блогеры, студенты профильных факультетов и актеры.
В то же время, пресс-секретарь «Команды Зеленского» Ирина Победоносцева рассказала в комментарии «theБабелю», что в конкурсе приняли участие около 4000 кандидатов.
Сначала всех претендентов проверили на знание украинского, английского языка, опыт, образование и профессиональные навыки. После этого с претендентами, прошедшими первый этап, провели короткое телефонное собеседование, далее конкурс продолжился между 50 кандидатами, получившими творческое задание.
По результатам творческого задания, в «финале» осталась тройка претендентов. С ними лично общался Зеленский и члены Администрации президента.
Отметим, что несколько дней назад пользователь Facebook Илья Осадчук в соцсети отмечал, что конкурс на должность выиграла Мендель, но не указал, откуда у него эта информация.
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