Войти
Супрун намерена остаться в Украине и после выборов
позиция
Супрун намерена остаться в Украине и после выборов
Трамп поддержал Бориса Джонсона в борьбе за пост премьера Великобритании
дружба народов
Трамп поддержал Бориса Джонсона в борьбе за пост премьера Великобритании

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Варфоломей заявил, что Киевский патриархат «не существует и никогда не существовал»

301
Варфоломей заявил, что Киевский патриархат «не существует и никогда не существовал»

Вселенский патриарх Варфоломей заверил украинских журналистов, что глава УПЦ-КП Филарет (Денисенко) был восстановлен Константинополем в епископском сане как бывший митрополит Киевский, а так называемый Киевский патриархат «не существует и никогда не существовал», сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в Фейсбук.

Он также разместил скан официального текста обращения Варфоломея к украинским журналистам, которые в конце минувшей недели встретились на Фанаре в Стамбуле с Варфоломеем.

Вселенский патриарх отметил свою поддержку Украины и Православной церкви Украины и подчеркнул, что предоставление автокефалии ПЦУ не было связано с политикой или геополитикой, поскольку Материнская Церковь Константинополя видела, что «десятилетиями, если не столетиями, Украина не имела полной свободы от внешнего воздействия, особенно от Российского государства».

«Что касается Филарета, то его восстановили в епископском сане как бывшего митрополита Киевского. Так называемый Патриархат Киевский не существует и никогда не существовал», — приводит журналист позицию Варфоломея.

Читайте также: Партия Порошенко возглавляет антирейтинг украинских политсил

«Теперь, после предоставления автокефалии, это ответственность главного епископа Православной церкви Украины Его Высокопреосвященства Епифания управлять исторической церковью, укреплять единство украинского народа, исповедуя христианские ценности, основанные на Евангелии и пользоваться даром свободы, как средством распространять Благую Весть Нового Завета», — отметил Варфоломей на встрече с украинскими журналистами.

УПЦ КП, Филарет, Варфоломей
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 3 июня 2019
Воскресенье, 2 июня 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Что угрожает экономике Украины во второй половине 2019

Лето обещает быть бурным в политическом плане, вряд ли спокойнее на политическом фронте будет и осенью. А какие риски для экономики Украины во второй половине 2019?
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Средняя зарплата растет, реальные доходы сокращаются

Средняя месячная зарплата в долларовом эквиваленте в марте 2019 года почти достигла уровня марта 2013 года - $385 март 2019 и $394 март 2013. Но, для измерения уровня жизни средняя зарплата в Украине – не очень объективный показатель.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Дефолт неизбежен

Мы едва покрываем стоимость кредитов МВФ, но даже близко не покрываем стоимость займов на рынке еврооблигаций и ОВГЗ. И основной недостаток в том, на фоне роста номинального ВВП, при отсутствии роста реального, вопрос спада это вопрос времени. Все начнётся с девальвации. Если вдруг произойдёт девальвация, то уровень долга легко перевалит за 100% и даже 150% ВВП. А тогда выплаты станут неподъёмными. И это будет дефолт.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016