Войти
В Украине начинает работать электронный кабинет застройщика
реформы
В Украине начинает работать электронный кабинет застройщика
Зеленский впервые дал большое интервью российским журналистам
дружба народов
Зеленский впервые дал большое интервью российским журналистам

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Филарет собирает форум в защиту «Киевского патриархата»

101
Филарет собирает форум в защиту «Киевского патриархата»

Форум «В защиту Киевского патриархата» пройдет в столице Украины 20 декабря, сообщил почетный патриарх ПЦУ Филарет.

«Мы собрались сегодня накануне форума, который пройдет 20 декабря 2019 года в Украинском доме. Тема этого форума — за украинский, за киевский патриархат», — сказал Филарет на пресс-конференции в пятницу в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, защищать Киевский патриархат необходимо, поскольку «силы, и внешние и внутренние, направлены на уничтожение Киевского патриархата».

Почетный патриарх также отметил, что участники форума обратятся к народу. «Но кроме этого мы обращаемся и к президенту, как гаранту Конституции, сохранить религиозную свободу в Украине. Раз в Украине свобода религий, то Киевский патриархат с регистрации снимать невозможно», — подчеркнул Филарет.

По его мнению, снятие с регистрации Киевского патриархата — это нарушение свободы совести и сделано это было незаконно.

«Кроме того, мы намерены обратиться и к мировой общественности, в частности, к ОБСЕ по правам человека, обратиться к Организации Объединенных Наций тоже по правам человека, чтобы защитить наши религиозные права», — сказал Филарет.

По его словам, цель таких обращений — «возвратить регистрацию Киевскому патриархату». «Мы просим и министерство культуры, возвратить нам эту регистрацию, и просим президента, чтобы он способствовал верховенству закона», — добавил Филарет.

Как сообщалось, в последнее время Филарет неоднократно заявлял что УПЦ-КП продолжает существовать, и что он не намерен выполнять условия Томоса об автокефалии, предоставленного Вселенским патриархатом.

20 июня, Собрание, проведенное Филаретом и названное им «Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата», отменило постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ-КП). Патриарх Филарет (Денисенко) допустил существование в Украине трех православных Церквей. При этом он отметил, что если Православная церковь Украины под руководством митрополита Епифания захочет объединиться с УПЦ-КП, то никто возражать не будет, а если же нет, то она будет существовать отдельно.

Читайте также: Депутат Поляков не считает вопрос УкрБуда решенным и требует наказания виновных в афере

В ПЦУ заявили, что собрания при участии почетного патриарха Филарета никоим образом не могут быть признаны Поместным собором, а их решения являются никчемными в юридическом и каноническом плане. 24 июня Священный Синод ПЦУ на заседании в понедельник принял решение, согласно которому почетный патриарх Филарет остается в составе епископата ПЦУ, но лишен права руководства Киевской епархией. Почетный патриарх Филарет может в письме на имя митрополита Епифания обратиться к Священному Синоду относительно соборного рассмотрения своего будущего положения в ПЦУ.

Одна в декабре синод ПЦУ решил создать для почетного патриарха Филарета религиозную организацию в составе ПЦУ в форме миссии. Почетный патриарх Филарет также имеет пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе Киева.

УПЦ КП, Филарет
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 13 декабря 2019
Четверг, 12 декабря 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Приятные новости, которые настораживают

Первые два дня этой недели ознаменовались новостями, которые принято считать очень хорошими. В понедельник стало известно, что потребительская инфляция в ноябре составила лишь 0,1% (аномально низкий для этого месяца уровень), а за последние 12 месяцев она составила 5,1%. Во вторник еще более потрясающая новость - цены производителей промышленной продукции в ноябре снизились по сравнению с октябрем на 3%, а за 11 месяцев текущего года упали на 4%.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Аргентинизация Украины

Минфин хвастается, что в Украине падает доля госдолга к ВВП. Меня пугает то, что такой же путь однажды уже проходила другая страна. Поскольку с этой страной очень много сходства, то мне даже хочется назвать этот путь: «Аргентинизация Украины».
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Кредиты от государства: лохи опять оплатят

Программа «Возвращайся и оставайся», предполагающая выдачу нашим трудовым мигрантам кредитов в 1,5 млн грн под 5 или 9% на пять лет, только на первый взгляд безобидна и многообещающа. На самом деле она - одна из целого ряда странных инициатив, которые должны окончательно похоронить проект адекватного государства. Наряду с очередным «кошмариньем» реального мелкого бизнеса, убийства ФОПов, доначислением всем работающим налогов и предоставлением крупному (читай - олигархическому) бизнесу новых эффективных админинструментов.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016