Олигарх Пинчук непублично приезжал к Зеленскому

Вечером 31 мая олигарх Виктор Пинчук непублично посещал Администрацию президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает журналист «Схемы: коррупция в деталях» (совместный проект Радио Свобода и телеканала «UA: Первый») Михаил Ткач.
Около 19 часов вечера пятницы автомобиль олигарха выехал из боковых ворот АП, возле которых его ждала машина сопровождения.
Журналисты заметили авто сопровождения Виктора Пинчука и машину охраны экс-президента Леонида Кучмы у тех же ворот Администрации президента Зеленского также во вторник 28 мая.
Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский обещал, что при его президентстве отношения с бизнесом будут прозрачными: «Больше никаких кулуарных переговоров, ночных визитов в АП и скрытых от общества договоренностей», — писал Зеленский на своей странице Facebook, анонсируя встречу с представителями бизнеса.
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