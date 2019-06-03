Зеленский в Брюсселе подтвердит неизменность курса Украины на ЕС и НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский во время его первого заграничного визита в Брюссель во вторник, 4 июня, задекларирует неизменность курса Украины в европейскую и евроатлантическую интеграцию, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

«Завтра произойдет первый заграничный визит президента Владимира Зеленского. Конечно, это заграничный визит в Брюссель для того, чтобы еще раз задекларировать неизменную позицию — курс Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию», — сказала Мендель на брифинге в Киеве в понедельник, передает Интерфакс-Украина.

Она также сообщила, что в Брюсселе Зеленский встретится с европейскими лидерами и генсеком НАТО.