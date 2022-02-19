Зеленский требует честных ответов о перспективах членства в ЕС и НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Украина требует честных ответов о перспективах членства в Европейском Союзе и НАТО.

«8 лет назад украинцы сделали свой выбор, многие отдали за него жизнь. Неужели через 8 лет после этого Украина должна постоянно призывать к признанию европейской перспективы? С 2014 года РФ убеждает, что мы выбрали ложный путь, что в Европе нас никто не ждет. Разве не Европа должна постоянно говорить и обосновывать действиями, что это неправда? Разве не ЕС должен сегодня сказать: наши граждане положительно относятся к вступлению Украины в союз. Почему мы избегаем этого вопроса? Разве Украина не заслуживает прямых честных ответов?», — сказал Зеленский.

По его словам, чтобы «действительно помочь Украине, западным странам не нужно постоянно говорить только о датах вероятного вторжения».

«Мы будем защищать свою землю и 16 февраля, и 1 марта, и 31 декабря. Нам намного больше нужны другие даты. И все отлично понимают какие», — подчеркнул он.

«Это касается и НАТО. Нам говорят — дверь открыта. Но пока — посторонним вход воспрещен. Если не все члены Североатлантического союза хотят видеть нас или все члены Североатлантического союза не хотят видеть нас, скажите честно. Открытая дверь — это хорошо, но нам нужны открытые ответы, а не годами не закрытые вопросы. Разве право на правду не входит в наши расширенные возможности? », - добавил Зеленский.