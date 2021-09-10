Зеленский предрекает проблемы ЕС и НАТО, если они не примут Украину

Без Украины НАТО будет иметь потери, а Европейский Союз начнет ослабляться, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я считаю, что без Украины НАТО будет терять, я считаю, что без Украины Европейский Союз будет потихоньку ослабляться», — заявил Зеленский в рамках форума Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021 в Киеве в пятницу.

В то же время, Зеленский отметил, что «прямого предложения по вступлению в НАТО Украина от США не получила».

«Украина давно готова... Наша армия — одна из сильнейших армий в мире, поэтому, когда нам говорят о реформах в оборонном секторе или о реформах в армии — и что из-за этого Украина не вступила в НАТО, то мне кажется, что это не совсем, скажем так, не до конца откровенная мысль», — добавил он.