В Украине завтра объявят день траура в связи с гибелью 15 человек в Харькове

В Украине 23 января будет объявлен днем траура в связи с гибелью 15 человек в незаконно функционирующем доме престарелых в Харькове.
«Я подпишу указ: завтра будет день траура на государственном уровне», — сказал Зеленский журналистам в Харькове в пятницу.
В двухэтажном жилом доме в Харькове, переоборудованном под дом престарелых, 21 января возник пожар на втором этаже. В доме на момент пожара находились 33 человека, 15 из них погибли, 11 пострадали.
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