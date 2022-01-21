Зеленский считает, что Россия может попытаться оккупировать Харьков

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что если Россия все же решится на вторжение в Украину, то только в тех регионах, с которыми сильна историческая связь, например, где жители имели родственников на территории федерации. Об этом он отметил во время интервью The Washington Post.
«Скажу реально, если Россия решит усилить их эскалацию, конечно, они будут собираться это сделать на тех территориях, где исторически проживают люди, которые имели родственные связи с Россией. Харьков, под контролем правительства Украины, может быть оккупирован», — отметил президент.
По его мнению, очередную эскалацию, если таковая произойдет, Москва снова будет пытаться оправдать защитой русскоязычного населения.
«России нужен повод: скажут, что защищают русскоязычное население. После оккупации и аннексии Крыма мы понимаем, что это возможно и может произойти. Но я не знаю, что они собираются делать, потому что это большие города. В Харькове проживает более 1 млн жителей. Это будет просто, это будет началом крупномасштабной войны», — пояснил президент Украины.
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