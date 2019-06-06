У Зеленского не видят проблем из-за демаршей Рады

Представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявляет о необходимости перезапуска всей политической системы в Украине и отмечает, что существующий кризис — не в отношениях президента и парламента.
«Сегодня есть большой кризис не в отношениях президента и парламента. Мне кажется, есть большой конституционный кризис в понимании отношений народа Украины и власти, которая осталась. И сегодня мы видим, какой кредит недоверия ко многим институциям власти существует в обществе. И для нас очень важно, что мы должны все удовлетворить запрос, высокий общественный запрос на перезапуск сегодняшней политической системы», — сказал Стефанчук на брифинге в четверг в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
«Опять же, мы видим это непутевое сопротивление, мы видим консолидацию усилий всех, кто не желает этих изменений, но мы уверены, что в границах, определенных Конституцией Украины мы будем прибегать ко всем механизмам для того, чтобы президент Украины имел возможность влиять на ситуацию и удовлетворил запрос народа Украины на изменения», — добавил представитель главы государства.
Напомним, что до нынешнего времени Рада не проголосовала ни за один закон, внесенный Зеленским, и не удовлетворила ни одно заявление об отставке чиновников прошлой власти.
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