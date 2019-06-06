Войти
Луценко озвучил условия, на которых возможна торговля с предприятиями в ОРДЛО
позиция
Луценко озвучил условия, на которых возможна торговля с предприятиями в ОРДЛО
Супрун ответила на насмешливый комментарий Зеленского
позиция
Супрун ответила на насмешливый комментарий Зеленского

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

У Зеленского не видят проблем из-за демаршей Рады

3660
У Зеленского не видят проблем из-за демаршей Рады

Представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявляет о необходимости перезапуска всей политической системы в Украине и отмечает, что существующий кризис — не в отношениях президента и парламента.

«Сегодня есть большой кризис не в отношениях президента и парламента. Мне кажется, есть большой конституционный кризис в понимании отношений народа Украины и власти, которая осталась. И сегодня мы видим, какой кредит недоверия ко многим институциям власти существует в обществе. И для нас очень важно, что мы должны все удовлетворить запрос, высокий общественный запрос на перезапуск сегодняшней политической системы», — сказал Стефанчук на брифинге в четверг в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

«Опять же, мы видим это непутевое сопротивление, мы видим консолидацию усилий всех, кто не желает этих изменений, но мы уверены, что в границах, определенных Конституцией Украины мы будем прибегать ко всем механизмам для того, чтобы президент Украины имел возможность влиять на ситуацию и удовлетворил запрос народа Украины на изменения», — добавил представитель главы государства.

Читайте также: Предвыборная лихорадка в украинской политике

Напомним, что до нынешнего времени Рада не проголосовала ни за один закон, внесенный Зеленским, и не удовлетворила ни одно заявление об отставке чиновников прошлой власти.

Верховная Рада, Руслан Стефанчук
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 6 июня 2019
Среда, 5 июня 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Предвыборная лихорадка в украинской политике

Все бросились к коридорам власти, «лифтам», отелям, ресторанам – любым местам, где решаются политические ставки и расклады. Поразительно то, что интенсивные, сложные переговоры, которые сейчас ведутся, как правило, не касаются государственных интересов, реформ или «светлого будущего Украины», а только двух кардинальных вопросов. Первый вопрос, как прорваться на «корабль победителей», гордо называемая журналистами «командой Зеленского». Второй вопрос, как попасть в новый парламент Украины.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

У Зеленского нет места для Авакова

Если Порошенко, который был циником до мозга костей и чьё окружение просто погрязло в воровстве, искренне боялся Авакова и никак не мог от него избавиться, то перед Зеленским все ещё лежит на столе чистый лист. Неправильно написанные фамилии на этом листе, пусть и с настойчивых подсказок Коломойского, всегда играющего только в короткие игры, быстро поставят точку и на его перспективах.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Что угрожает экономике Украины во второй половине 2019

Лето обещает быть бурным в политическом плане, вряд ли спокойнее на политическом фронте будет и осенью. А какие риски для экономики Украины во второй половине 2019?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016