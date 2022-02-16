Спикер Рады заявил, что путь к НАТО и Европе для него как путь домой

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил о неизменности евроинтеграционного и евроатлантического курса Украины.

«Мы знаем свой путь. НАТО, ЕС — это тот маяк, который светит Украине. Мы держим ежедневный курс в этом направлении. И никакая волна — то ли информационно-пропагандистская, или морально-психологическая, или вооруженная — не способна сбить нас с этого курса», — сказал он во время «Марафона единения» на украинских телеканалах в среду.

«Мы рассматриваем путь к НАТО или объединенной Европе как путь домой», — подчеркнул спикер Рады.

Стефанчук заявил, что Украина не делает ставку на силовой сценарий. «Мы делаем ставку на дипломатию, но фундаментом дипломатии должна быть надежная дипломатия и такую дипломатию мы обеспечиваем все вместе», — сказал он.