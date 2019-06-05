Предвыборная лихорадка в украинской политике

Стремительные досрочные перевыборы Верховной Рады породили лихорадочные настроения в украинской политике. Одни боятся справедливого наказания или мести за свои преступления в период правления Порошенко-Януковича, другие вдруг увидели «свет в конце туннеля» и поняли, что это их шанс «выбиться в люди».

Все бросились к коридорам власти, «лифтам», отелям, ресторанам — любым местам, где решаются политические ставки и расклады. Поразительно то, что интенсивные, сложные переговоры, которые сейчас ведутся, как правило, не касаются государственных интересов, реформ или «светлого будущего Украины», а только двух кардинальных вопросов. Первый вопрос, как прорваться на «корабль победителей», гордо называемая журналистами «командой Зеленского». Второй вопрос, как попасть в новый парламент Украины.

В этой лихорадке никому никого не жалко, ни Украину, ни «заклятых друзей» по политическому бизнесу. Все конкурирует со всеми. «Раскладка яиц в разные корзины» -любимое занятие олигархов и нуждающихся в депутатской неприкосновенности «отличников» режима личной власти Порошенко. Главное успеть вовремя «переобуться», замаскироваться в это смутное время. Если Зеленский набирает случайных людей в парламент, если Вакарчук ловит своих волонтеров, которые не знают о своем счастье стать народными депутатами, то почему люди с большими деньгами или те, кто привык жить в политике за счет Украины не могут опять туда вернуться и заняться любимым делом -политической коррупцией-продажей голосований и лоббизмом?

Самое худшее в ближайшем будущем:

Первое -это крайне низкий, по политическому качеству, состав будущей Верховной Рады. Сочетание «невинных» или наивных депутатов с авантюристами и опытными парламентскими циниками -это гремучая смесь нового украинского парламента. Зеленский еще помучается с этим сумбурным парламентом, который стремительно возник в неприличное короткие сроки. В крайнем случае, его можно опять разогнать и уже потом спокойно сделать нужные выборы.

Второе сложнее и опаснее. С одной стороны, политика в Украине, таким образом, свелась, сузилась до уровня покупки места в списке или имени модной партии на выборах. А с другой стороны, мощно действует большая политика Кремля, которая ведет удачную реализацию стратегии «латентной путинизации» будущего состава Верховной Рады, когда наряду с открытой «пятой колонной Кремля» (ОППО) будут правильно голосовать и бодрые «прагматичные полу-патриоты» в вышиванках, не подозревающие о государственном интересе Украины.