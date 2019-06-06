Украина получит €500 млн от ЕС только в случае запуска рынка электроэнергии и принятия ряда важных законов, – Полтораков

По мнению кандидата политических наук Алексея Полторакова, Украина не может рассчитывать на макрофинансовую помощь от Европейского Союза (ЕС) без выполнения взятых на себя обязательств. Так политолог прокомментировал встречу Президента Украины Владимира Зеленского с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом. Об этом сообщило интернет-издание «Обозреватель».

«Президент завил, что Украина готова выполнить условия для принятия Европейским Союзом решения о предоставлении стране средств второго транша в размере 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС. Эти условия общеизвестны, поскольку зафиксированы в соответствующем меморандуме — запуск нового рынка электроэнергии, принятие закона о противодействии отмыванию денег, об авторизованных экономических операторах, принятие среднесрочного плана реформирования таможенной и налоговой администрации и так далее», — напомнил политолог.

По мнению эксперта, сейчас Зеленский должен сделать непростой выбор между интересами страны и бизнесом, который поддерживал его на выборах.

«Очень показательна ситуация по новому рынку электроэнергии, который должен запускаться уже 1 июля. С одной стороны — это часть международных обязательств Украины, с другой — категорическим противником является Игорь Коломойский, который пытается сохранить нерыночное государственное регулирование тарифов для своих ферросплавных заводов. Он публично призывает отменить закон о рынке электроэнергии. По этому поводу даже СНБО (Совет национальной безопасности и обороны) собирался на прошлой неделе. Тот факт, что в итоге рынок блокировать не решились вселяет сдержанный оптимизм», — подчеркнул Полтораков.

Как сообщалось, 4 июня состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса. Во время встречи Зеленским заявил, что ЕС завершит рассмотрение вопроса о предоставлении Украине средств второго транша в размере 500 млн евро, как только соответствующие требования для их получения будут выполнены украинской стороной.