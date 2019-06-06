Войти
Луценко озвучил условия, на которых возможна торговля с предприятиями в ОРДЛО
позиция
Луценко озвучил условия, на которых возможна торговля с предприятиями в ОРДЛО
Супрун ответила на насмешливый комментарий Зеленского
позиция
Супрун ответила на насмешливый комментарий Зеленского

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

позиция
RSS

Украина получит €500 млн от ЕС только в случае запуска рынка электроэнергии и принятия ряда важных законов, – Полтораков

544
Украина получит €500 млн от ЕС только в случае запуска рынка электроэнергии и принятия ряда важных законов, – Полтораков

По мнению кандидата политических наук Алексея Полторакова, Украина не может рассчитывать на макрофинансовую помощь от Европейского Союза (ЕС) без выполнения взятых на себя обязательств. Так политолог прокомментировал встречу Президента Украины Владимира Зеленского с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом. Об этом сообщило интернет-издание «Обозреватель».

«Президент завил, что Украина готова выполнить условия для принятия Европейским Союзом решения о предоставлении стране средств второго транша в размере 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС. Эти условия общеизвестны, поскольку зафиксированы в соответствующем меморандуме — запуск нового рынка электроэнергии, принятие закона о противодействии отмыванию денег, об авторизованных экономических операторах, принятие среднесрочного плана реформирования таможенной и налоговой администрации и так далее», — напомнил политолог.

По мнению эксперта, сейчас Зеленский должен сделать непростой выбор между интересами страны и бизнесом, который поддерживал его на выборах.

«Очень показательна ситуация по новому рынку электроэнергии, который должен запускаться уже 1 июля. С одной стороны — это часть международных обязательств Украины, с другой — категорическим противником является Игорь Коломойский, который пытается сохранить нерыночное государственное регулирование тарифов для своих ферросплавных заводов. Он публично призывает отменить закон о рынке электроэнергии. По этому поводу даже СНБО (Совет национальной безопасности и обороны) собирался на прошлой неделе. Тот факт, что в итоге рынок блокировать не решились вселяет сдержанный оптимизм», — подчеркнул Полтораков.

Читайте также: Кому в Украине нужен 5G и нужен ли он вообще

Как сообщалось, 4 июня состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса. Во время встречи Зеленским заявил, что ЕС завершит рассмотрение вопроса о предоставлении Украине средств второго транша в размере 500 млн евро, как только соответствующие требования для их получения будут выполнены украинской стороной.

ЕС, энергорынок, Алексей Полтораков
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 6 июня 2019
Среда, 5 июня 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Предвыборная лихорадка в украинской политике

Все бросились к коридорам власти, «лифтам», отелям, ресторанам – любым местам, где решаются политические ставки и расклады. Поразительно то, что интенсивные, сложные переговоры, которые сейчас ведутся, как правило, не касаются государственных интересов, реформ или «светлого будущего Украины», а только двух кардинальных вопросов. Первый вопрос, как прорваться на «корабль победителей», гордо называемая журналистами «командой Зеленского». Второй вопрос, как попасть в новый парламент Украины.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

У Зеленского нет места для Авакова

Если Порошенко, который был циником до мозга костей и чьё окружение просто погрязло в воровстве, искренне боялся Авакова и никак не мог от него избавиться, то перед Зеленским все ещё лежит на столе чистый лист. Неправильно написанные фамилии на этом листе, пусть и с настойчивых подсказок Коломойского, всегда играющего только в короткие игры, быстро поставят точку и на его перспективах.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Что угрожает экономике Украины во второй половине 2019

Лето обещает быть бурным в политическом плане, вряд ли спокойнее на политическом фронте будет и осенью. А какие риски для экономики Украины во второй половине 2019?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016