Войти
Зеленский подписал указ о борьбе с паводком в Закарпатской и Ивано-Франковской областях
официально
Зеленский подписал указ о борьбе с паводком в Закарпатской и Ивано-Франковской областях
Гройсман создает свою партию «Украинская стратегия» и идет с ней на выборы
выборы
Гройсман создает свою партию «Украинская стратегия» и идет с ней на выборы

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

энергетика
RSS

В ЕС рассчитывают на своевременный запуск энергорынка в 2019 году, - Хьюг Мингарелли

505
В ЕС рассчитывают на своевременный запуск энергорынка в 2019 году, - Хьюг Мингарелли

Европейский Союз поддерживает Украину в ее стремлении реализовать ряд структурных реформ. В частности, в Евросоюзе говорят о важности продолжения энергореформы — запуске энергорынка с 1 июля 2019 года.

Об этом сообщил Хьюг Мингарелли, руководитель Представительства ЕС в Украине, передает УНИАН.

«Внедрение рынка электроэнергии очень важно для ЕС, в том числе и для предоставления макрофинансовой помощи Украине. И мы надеемся, что все будет сделано, чтоб этот рынок начал работать как можно скорее», — сообщил Хьюг Мингарелли.

Читайте также: Ради своих сверхприбылей Коломойский отменяет запуск энергорынка и идет на конфликт с ЕС и США, - блогер

По его словам, в ЕС верят, что реформы, которые были начаты пять лет назад, продолжатся с приходом нового руководства в Украине.

«В первую очередь нам необходимо обеспечить макрофинансовую стабильность. Поэтому мы надеемся, что структурные реформы будут ускорены. И ситуация с обеспечением правопорядка также будет улучшаться. И вы можете быть уверены, что ЕС поддержит Украину в продолжении этих реформ», — отметил руководитель Представительства ЕС в Украине.

На вопрос, как отразится возможная отмена или перенос внедрения рынка электроэнергии, о которых уже заявляет команда будущего президента, на инвестиционную привлекательность украинской энергетики, Хьюг Мингарелли ответил: «Увидим. Сейчас еще рано давать комментарий по этому поводу».

Читайте также: Морской трибунал обязал Россию освободить три украинских корабля и захваченных моряков

Напомним, с 1 июля 2019 года запланировано введение нового рынка электрической энергии в Украине, который имплементирует директивы ЕС и нормы Третьего энергопакета ЕС. От своевременного введения рынка зависит, получит ли Украина макрофинансовую помощь в размере 500 млн евро от Европейского Союза в 2019 году.

Как ранее сообщалось, 22 апреля международное сообщество выразило обеспокоенность торможением запуска нового рынка электроэнергии и призвало оперативно провести заседание Координационного центра по внедрению нового рынка электроэнергии. Об этом говорится в совместном письме Главы представительства Евросоюза в Украине Хьюга Мингарелли, директора Европейского Энергетического Сообщества Янеса Копача, Главы представительства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в Украине Жан-Эрика де Загона, управляющего директора ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, директора миссии USAID в Украине Сьюзан Фриц.

В свою очередь, оператор системы передачи (ГП «НЭК «Укрэнерго») и оператор рынка (ГП «Энергорынок») в рамках подготовки к запуску нового рынка электроэнергии уже начали осуществление тестовых операций по купле-продаже электрической энергии.

ЕС, Хьюг Мингарелли, энергорынок
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 25 мая 2019
Пятница, 24 мая 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О референдумах и геополитике

Удивляет инициатива главы администрации Президента про возможность референдума о договоренностях с Россией о мире, если в народе договоренности политиков будут восприняты неоднозначно. По такой логике можно провести референдум об учетной ставке или цене на газ. Очевидно, что в народе и то и другое воспринимается неоднозначно. Как и любые договоренности с РФ будут восприняты неоднозначно в такой неоднородной стране, как Украина. Инициатива главы администрации может свидетельствовать о неглубоком понимании причин военной агрессии России.
Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Рождение президента

Сейчас обиженные порохоботы - народные депутаты и министры будут формировать фронт сопротивления, который не будет сдаваться без боя. А возглавит войну против Зеленского все тот же Порошенко, который тоже не собирается отступать. И как поведут себя обе силы трудно предсказать. Пока народ будет на стороне Зеленского. А противоположному, консервативно-коррупционному политическому лагерю (голос и сила порохоботов) пока некому апеллировать. В любом случае, новый президент Украины Зеленский оказался гораздо злее, быстрее и активнее, чем ожидали его противники.
Клэр Лью
Клэр Лью
основатель Know Your Team

Шесть вопросов к тем, кто хочет быть руководителем

Когда нас спрашивают: «Вы хотите стать руководителем?», мы зачастую предполагаем, что на этот вопрос есть только один ответ. «О, конечно, я хочу быть начальником». Правильно? Кто ж не хочет? Особенно, когда руководящий пост рассматривается как основной путь повышения в карьере. Но действительно ли вы хотите стать руководителем? Руководство - это не какой-то священный клуб, предназначенный для немногих счастливчиков.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016