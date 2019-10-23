Войти
Речные перевозки из Беларуси могут начаться уже в 2020 году
инфраструктура
Речные перевозки из Беларуси могут начаться уже в 2020 году
Зеленский вносит в Раду закон о ликвидации госмонополии на производство спирта
инициатива
Зеленский вносит в Раду закон о ликвидации госмонополии на производство спирта

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

позиция
RSS

Депутаты требуют проведения консультаций с Еврокомиссией по законопроектам об изменениях на рынке электроэнергии

489
Депутаты требуют проведения консультаций с Еврокомиссией по законопроектам об изменениях на рынке электроэнергии

Законопроекты по изменению законодательства в сфере энергетики должны быть предварительно согласованы с Советом Ассоциации на совместимость с законодательством ЕС согласно Соглашению об ассоциации Украины с ЕС. Проект Постановления о проведении консультаций с Европейской Комиссией (через секретарей Советов ассоциации) совместимости положений проекта закона о внесении изменений в Закон Украины «О рынке электрической энергии» (реестр. № 2233 от 04.10.2019 г..) С положениями acquis ЕС зарегистрирован на официальном веб-портале Верховной Рады. (№ 2294).

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что в соответствии с Соглашением об ассоциации Украины с ЕС между Украиной и Советом Ассоциации согласован особый порядок внесения изменений в законодательство в сфере энергетики.

«Согласно такому особого порядка, Украина обязалась предварительно проводить консультации с Европейской Комиссией (через секретарей Советов ассоциации) совместимости с положениями acquis ЕС любого законодательного предложения в сфере функционирования рынка электроэнергии. Проведение консультаций должно осуществляться по инициативе со стороны Украины предварительно, в частности до вступления в силу предложения об изменении внутреннего законодательства Украины. Таким образом, внесению изменений в Закон Украины „О рынке электрической энергии“, как к акту национального законодательства, который уже был приближен к законодательных актов ЕС, должно быть согласовано с Европейской Комиссией по результатам соответствующих консультации в части совместимости законопроекта (предложенных предложением изменений) с положениями acquis ЕС», — отмечается в пояснительной записке.

Напомним, энергетический комитет Верховной Рады 16 октября одобрил ряд законопроектов, предусматривающих изменения в закон «О рынке электроэнергии»: № 2233 («Слуга народа»), № 2233-1 («Опоблок»), № 2233-2, № 2236 (оба — «Европейская солидарность»), № 2236-1 («Батькивщина»), № 2236-2 («Слуга народа»).

Читайте также: Можно ли научиться делать точные прогнозы?

Ранее Секретариат Энергетического сообщества ЕС призвал отозвать из Верховной Рады законопроект «О внесении изменения в Закон Украины «О рынке электроэнергии» (№ 2236-2), инициированного председателем комитета ВР по вопросам энергетики Андреем Герусом, как такой, который может нарушить правила Энергетического сообщества. Законопроектом, в частности предлагается отменить возможность импорта электроэнергии из РФ, но оставить ее из Беларуси, а также законодательно снизить ценовые ограничения на рынке электроэнергии и ввести ограничения для производителей электроэнергии из возобновляемых источников.

ЕС, электроэнергия, Верховная Рада, энергорынок
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 23 октября 2019
Вторник, 22 октября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Когда большинство становится меньшинством?

Когда большинство становится меньшинством? Когда его последовательно превращают в молчащую массу. Сторонников мирного процесса, широкого компромисса, нового национального диалога - подавляющее большинство в Украине. И это было очевидно и после Майдана 2014, потому что благодаря сторонникам компромисса и мира победил Порошенко в первом туре.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Что нужно усовершенствовать в Программе Правительства

Программа действий Правительства должна стать рабочим документом для проведения экономической политики. Поэтому, кроме декларативных задач, в ней должно содержаться описание практических действий, порядок и сроки их внедрения. На мой взгляд, при общей стратегически правильной положительной направленности этого документа, в нем недостаточно именно тактических средств реализации стратегии, а в избытке слишком оптимистичных предположений и ожиданий.
Валерий Щербина
Валерий Щербина
аналитик ОО «Институт мониторинга ринка инфраструктуры»

Удержится ли на посту глава ГФС Киевской области Кавылин

Учитывая ход внедрения налоговой и таможенной реформы, можно с уверенностью сказать, что ликвидация ГФС и образование новой Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы поставила в сложное положение не налогоплательщиков, заинтересованных в максимальной прозрачности и открытости государственных органов, а укоренившихся, коррумпированных чиновников , «вросших» в свои кресла.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016