Депутаты требуют проведения консультаций с Еврокомиссией по законопроектам об изменениях на рынке электроэнергии

Законопроекты по изменению законодательства в сфере энергетики должны быть предварительно согласованы с Советом Ассоциации на совместимость с законодательством ЕС согласно Соглашению об ассоциации Украины с ЕС. Проект Постановления о проведении консультаций с Европейской Комиссией (через секретарей Советов ассоциации) совместимости положений проекта закона о внесении изменений в Закон Украины «О рынке электрической энергии» (реестр. № 2233 от 04.10.2019 г..) С положениями acquis ЕС зарегистрирован на официальном веб-портале Верховной Рады. (№ 2294).

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что в соответствии с Соглашением об ассоциации Украины с ЕС между Украиной и Советом Ассоциации согласован особый порядок внесения изменений в законодательство в сфере энергетики.

«Согласно такому особого порядка, Украина обязалась предварительно проводить консультации с Европейской Комиссией (через секретарей Советов ассоциации) совместимости с положениями acquis ЕС любого законодательного предложения в сфере функционирования рынка электроэнергии. Проведение консультаций должно осуществляться по инициативе со стороны Украины предварительно, в частности до вступления в силу предложения об изменении внутреннего законодательства Украины. Таким образом, внесению изменений в Закон Украины „О рынке электрической энергии“, как к акту национального законодательства, который уже был приближен к законодательных актов ЕС, должно быть согласовано с Европейской Комиссией по результатам соответствующих консультации в части совместимости законопроекта (предложенных предложением изменений) с положениями acquis ЕС», — отмечается в пояснительной записке.

Напомним, энергетический комитет Верховной Рады 16 октября одобрил ряд законопроектов, предусматривающих изменения в закон «О рынке электроэнергии»: № 2233 («Слуга народа»), № 2233-1 («Опоблок»), № 2233-2, № 2236 (оба — «Европейская солидарность»), № 2236-1 («Батькивщина»), № 2236-2 («Слуга народа»).

Ранее Секретариат Энергетического сообщества ЕС призвал отозвать из Верховной Рады законопроект «О внесении изменения в Закон Украины «О рынке электроэнергии» (№ 2236-2), инициированного председателем комитета ВР по вопросам энергетики Андреем Герусом, как такой, который может нарушить правила Энергетического сообщества. Законопроектом, в частности предлагается отменить возможность импорта электроэнергии из РФ, но оставить ее из Беларуси, а также законодательно снизить ценовые ограничения на рынке электроэнергии и ввести ограничения для производителей электроэнергии из возобновляемых источников.